Nutriscore, Battistoni: “è solo un attacco al made in Italy. Governo in campo per difendere nostri prodotti”

"Il Nutriscore altro non è che un palese attacco al made in Italy, non ci sono altre spiegazioni per definire l’origine di questa scellerata proposta che mira soltanto a contrastare i prodotti dell’agroalimentare italiano. Rispetto alla crisi scaturita dal Covid-19, i nostri prodotti hanno resistito molto bene, in alcuni settori specifici abbiamo anche registrato un aumento di export, e quindi maggiori consumi. Evidentemente questo fatto rimane indigesto e scomodo per qualcuno, che non vede di buon occhio questa espansione commerciale italiana. Per contrastarci si sta tentando di mettere in discussione, senza alcuna base scientifica, la dieta mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO. Il governo è compatto nel difendere la propria posizione, che è anche quella di tutto il comparto agricolo". Così il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Sen. Francesco Battistoni, intervenendo al webinar “Nutriscore e protezione del Made in Italy – facciamo chiarezza”, organizzato dal movimento giovanile di Forza Italia Giovani e dal Circolo Esperia.

