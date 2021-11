Nutriscore. Battistoni (Mipaaf): Nemico del nostro agroalimentare e della dieta mediterranea

“Questo modello di valutazione, inoltre, rischia di mettere in crisi tutto il nostro impianto alimentare, che si fonda proprio sulla dieta mediterranea che, lo ricordo, è patrimonio dell’Unesco. Il nostro Paese - aggiunge Battistoni - ha avanzato una validissima controproposta: il Nutrinform battery, che prende in considerazione gli alimenti secondo la dose giornaliera raccomandata quindi il rapporto calorico e non sui 100 g di prodotto come prevede il Nutriscore. Il Ministero e le Commissioni di Camera e Senato sono unite per contrastare tale iniziative distorsive e nel promuovere, in sede europea, la dieta mediterranea come strumento per garantire ai cittadini Ue una vita alimentare sana, bilanciata ed equilibrata”.

