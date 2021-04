Nutriscore, Battistoni: si corre il rischio di disinformazione alimentare. Non lo permetteremo

Il Nutriscore colpisce duramente la dieta mediterranea, penalizza le nostre produzioni agricole e altro non è che un attacco al nostro made in Italy Le istituzioni italiane sono tutte compatte ed il ministero sta lavorando in sede europea per far valere le proprie ragioni. Il nostro Paese, peraltro, ha avanzato una validissima controproposta, il Nutrinform battery, che prende in considerazione gli alimenti secondo la dose giornaliera raccomandata e non sui 100 g di prodotto come il Nutriscore. Stiamo correndo il rischio che si apra una fase di disinformazione alimentare. Non lo possiamo permettere e non lo permetteremo.

