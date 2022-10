Nutriscore, Bergesio, Lega: “Grazie a battaglia condotta dall’Italia, Nutriscore è al capolinea”.

“Hanno provato a tagliare le gambe al Made in Italy per favorire invece i cibi lavorati delle multinazionali, ma il nostro Paese ha resistito ed oggi il Nutriscore, l’assurda e semplicistica etichettatura a semaforo sostenuta dalla Francia, sembra sia finalmente al capolinea”. Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio commenta la notizia giunta in questi giorni dei nuovi “schemi valutativi alternativi” che l’Ue starebbe valutando sulla base delle quantità giornaliere.

“Se fosse stato adottato il Nutriscore, l’olio d’oliva italiano sarebbe considerato più nocivo delle patatine fritte surgelate. Ma grazie alla battaglia condotta dal nostro Paese, l’Europa si sta finalmente orientando verso sistemi di etichettatura che tengono in considerazione le quantità giornaliere degli alimenti, esattamente il principio alla base della proposta italiana sul Nutrinform Battery”, afferma Bergesio.

Una svolta che sicuramente non è piaciuta a chi ha promosso ed investito nel sistema ideato da Serge Hercberg. Tanto da spingere il numero uno del gruppo Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, ad annunciare un'azione di gruppo assieme "ai colleghi della Gdo (Grande Distribuzione Organizzata) contro la lobby infernale italiana che rifiuta il Nutriscore".

“Il Nutriscore non serve ad informare i consumatori bensì ad orientarne le scelte, penalizzando il Made in Italy – afferma il Senatore della Lega -. Grazie alla nostra battaglia contro il sistema di etichettatura francese oggi sempre più Paesi sono scettici, e così non sarà il Nutriscore il sistema ad essere proposto da Bruxelles come modello unico di riferimento a livello comunitario. Una sconfitta che non va giù a chi come Leclerc ha scommesso e investito tanto sul Nutriscore perfino con campagne pubblicitarie”.

“I sostenitori del Nutriscore se lo mettano bene in testa: l'Italia non metterà mai davanti il tema delle vendite rispetto alla tutela del consumatore e della salute pubblica”, conclude il Senatore Bergesio.