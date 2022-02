Nutriscore, Bergesio (Lega): progetto fallimentare, necessario difendere patrimonio agroalimentare

"In tutto il mondo, l'agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza ed è necessario difenderlo da attacchi ingiustificati. Nel 2020 l’Italia si è confermata al primo posto nell’Ue per valore aggiunto dell’agricoltura con oltre 31,4 miliardi di euro. Sempre nel 2020, nel nostro Paese si è registrato un aumento medio del 9,7% dei consumi di prodotti simbolo della dieta mediterranea, che ricordiamo è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'Unesco proprio per le sue peculiarità fondate sul consumo equilibrato di alimenti. Il progetto Nutriscore introdotto dall'Europa è fallimentare e penalizza alcuni prodotti in realtà salutari. Dopo carne e formaggi, ora è sotto attacco anche il vino, bevanda che appartiene da millenni alla storia, non solo dell'Italia ma di tutta Europa. Le nostre eccellenze non devono essere svendute per ragioni distanti dalla salute e dalla sana alimentazione. La Lega difende e difenderà in ogni modo possibile il nostro patrimonio agroalimentare e le nostre eccellenze made in Italy".

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio in dichiarazione di voto sulla mozione presentata al Senato.