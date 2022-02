Nutriscore: Biti (Pd), noi siamo contro, per tutelare qualità italiana e dieta equilibrata serve Nutrinform Battery

"Affrontiamo in quest'aula un tema per noi sostanziale: l'importanza del settore agroalimentare, che in questi due anni di pandemia ha mostrato tutto il proprio valore, visto che mai un giorno è mancato un alimento sui banchi dei supermercati ed è aumentata l'attenzione di tutti per l'alimentazione. Il Pd ha come priorità quella di formare, educare e informare sempre, tanto più quando si tratta di cosa ci nutriamo: tutto ciò è fondamentale per costruire una dieta e avere un regime alimentare e uno stile di vita sani. E' per questo che siamo contro il Nutriscore: dà informazioni che con lettere e colori 'giudicano' un prodotto, come se dovessimo mangiare solo un determinato alimento, negando di fatto che l'obiettivo per vivere bene è avere un regime alimentare vario e bilanciato, come avviene proprio con la dieta mediterranea". Lo ha detto in Aula la senatrice del Pd Caterina Biti, vicepresidente del gruppo. "Noi - ha proseguito Biti - siamo invece per l'adozione del Nutrinform Battery perché costruisce un'etichetta che informa sulle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto, affinché ciascuno possa poi inserirlo in una dieta bilanciata. Il troppo stroppia e Nutriscore è, al contrario, un'etichetta che guarda al singolo nutriente, come se dovessimo nutrirci solo di carote o finocchi o cioccolato o vino. Per la nostra dieta mediterranea la varietà è il top e Nutrinform Battery consente invece di tutelare i prodotti agroalimentari di altissima qualità, come il vino, l'olio, il formaggio, i salumi italiani, frutto di grandi investimenti. E' per esempio fuorviante considerare il vino dannoso, se assunto in quantità adeguate. Per questo invitiamo il governo a difendere la cultura del mangiar bene e a fare in modo che ogni paese europeo, tra cui l'Italia, possa riuscire a difendere i propri presidi di qualità alimentare".