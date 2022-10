Nutriscore, Borchia (Lega): dal francese ‘Reporterre’ solo menzogne. Attacco al centrodestra strumentalizzando Nutriscore

“Titolo infamante che attacca la futura compagine governativa italiana attraverso il sistema di etichettatura dei prodotti che dovrebbe indicare gli alimenti più o meno salutari”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare e coordinatore per ID in commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre), in merito alle dichiarazioni -pubblicate nell'articolo di AGRICOLAE- del sito francese ‘Reporterre, le quotidien de l’écologie’, secondo cui il Nutriscore ‘sarebbe strumentalizzato dall’estrema destra italiana’ con ‘studi controversi, pressioni, minacce di morte’.

“Dai francesi solo menzogne: un titolone a caratteri cubitali che ci attacca ma nessun riferimento a come il centrodestra starebbe minacciando di morte chi supporta in Nutriscore. Assurdo. Ridicolo e squallido questo attacco politico attraverso fantasiose ricostruzioni, presunti scontri tra lobby italiane e addirittura dichiarando che il Nutriscore sarebbe stato oggetto di manipolazione politica in Italia, in particolare da parte dei partiti populisti, per motivi elettorali. Sconcertante il continuo e sistematico attacco al futuro governo italiano: si mettano il cuore in pace perché non solo la Lega continuerà a tutelare il Made in Italy, ma governerà con il centrodestra compatto per i prossimi cinque anni. Cibi sani e tradizionali: questo vogliono i nostri consumatori, desiderio che non coincide con le multinazionali; la volontà popolare degli Italiani è fuori discussione e non va interpretata a senso unico”.