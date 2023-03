Nutriscore. Caretta (FdI), Eupha vuole orientare opinioni e gusti dei cittadini

"L'Eupha, l'Associazione della Salute pubblica Ue, torna alla carica per convincere i Paesi europei a confondere i cittadini UE con il Nutriscore. Già il fatto che Walter Ricciardi, il consigliere di Speranza che chiedeva di chiudere gli italiani in casa durante la pandemia, lavori per l'Istituto superiore di sanità francese e sia membro dell'associazione sarebbe un motivo sufficiente per fare l'opposto di quanto indicato dall'Eupha, ma il Nutriscore non va adottato soprattutto perchè il sistema di etichettatura, tanto caro alle lobbies alimentari francesi, come da ammissione della stessa Eupha, serve a orientare e non informare. Gli amici delle lobbies neanche ci provano più ad ammantare di finto rigore scientifico il loro Nutriscore, che è e rimane una fregatura irricevibile".

È quanto dichiara l'onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.