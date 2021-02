Nutriscore, Caretta (FdI): Italia non si rassegni a omologazione alimentare imposta da lobbies francesi

"Il Nutriscore è una trappola per i consumatori ed un vantaggio esclusivamente per le grandi lobbies alimentari francesi. Bene ha fatto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ad evidenziare come l'algoritmo alla base del Nutriscore premi i laboratori e non chi produce alimenti in maniera sana e naturale. Un cibo sintetico è modificabile e adattabile agli assurdi parametri di questo sistema nutrizionale d'oltralpe mentre le eccellenze del nostro made in Italy fortunatamente no. Non rassegnarsi all'omologazione alimentare che vorrebbero imporci le multinazionali non è solo un diritto, ma un dovere della politica e di ognuno di noi".

