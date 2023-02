Nutriscore. Caretta (FdI): non può essere un algoritmo a dirci quale cibo è sano e quale no

"Condivido parola per parola il giudizio negativo sul Nutriscore espresso dal ministro Francesco Lollobrigida. Non sarà mai un algoritmo a dirci quale cibo è salutare e quale no. A maggior ragione se l'algoritmo risponde agli interessi delle lobbies alimentari straniere e non alle reali necessità delle persone. Il motivo per cui ricorriamo all'etichettatura dei cibi è quello di informare correttamente il consumatore e non può certo essere quello di indirizzarlo subdolamente nelle proprie scelte, come invece intende fare l'inaccettabile sistema del Nutriscore".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.