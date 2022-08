Nutriscore, Carrefour: Nessuna avvertenza sul packaging, ma una campagna di informazione nei punti vendita e sul sito. Ecco dove non sarà applicata l’etichetta

In merito all'articolo pubblicato da AGRICOLAE sull'adozione da parte di Carrefour del Nutriscore, l'azienda segnala "gli impresi presi da Carrefour Italia, oltre alla campagna di informazione in tutti i punti vendita e sul sito internet per dare ai clienti gli strumenti necessari per una corretta interpretazione del sistema di etichettatura a semaforo. Le avvertenze non saranno però riportate sul packaging dei singoli prodotti, come riportato nell’articolo, bensì attraverso una campagna di informazione nei punti vendita e sul sito."

"Carrefour Italia -spiega ad AGRICOLAE l'azienda- accoglie con soddisfazione la positiva conclusione dell’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’impegno dell’azienda a non utilizzare il sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-score sui prodotti italiani.

Carrefour Italia, in accordo con l’Autorità, non applicherà l’etichetta Nutri-score su:

• I prodotti private label, commissionati da Carrefour Italia ai propri fornitori e commercializzati in Italia e/o all’estero

• I prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), sulle specialità tradizionali garantite (SPT), sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);

• I prodotti della tradizione gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva), a prescindere dal luogo di produzione (Italia o estero);

• I prodotti a marchio Terre d’Italia.

Carrefour Italia continuerà ad includere nel proprio assortimento una selezione limitata di prodotti private label, commercializzati in Italia dalla società francese Interdis, facente parte del Gruppo Carrefour France, che adotta il sistema di etichettatura nutrizionale volontaria Nutri-score.

L’offerta verrà accompagnata da una campagna d’informazione in tutti i punti vendita e sul sito internet, sui motivi per cui alcuni prodotti recano il Nutri-score e gli strumenti necessari per una corretta interpretazione del sistema di etichettatura nutrizionale. Tale campagna d’informazione è stata infatti giudicata idonea dall’Autorità a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti.

Carrefour Italia conferma il proprio impegno per la valorizzazione dei prodotti italiani, che si fonda sulla collaborazione con oltre 10.000 produttori locali volta a promuovere, in Italia e all’estero, ciò che il Made in Italy rappresenta in termini di tradizione, sostenibilità e qualità.

Era stato scritto: