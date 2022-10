Nutriscore, Centinaio: Lobby infernale è altrove, non in Italia. Si pensi al bene dei consumatori Ue, e non solo a vendere

"La battaglia sul Nutriscore non è una battaglia contro un altro paese. È la difesa del nostro Made in Italy, e anche di tutti i prodotti europei di qualità, naturali ed espressione di tradizioni e territori. In Francia, patria del Nutriscore, invece, si moltiplicano e si fanno sempre più duri gli attacchi contro l'Italia. Più questo sistema di etichettatura viene messo in discussione e perde appeal, agli occhi degli altri stati membri e non solo, più si accendono i toni contro le forze politiche italiane e il nostro sistema agroalimentare. Negli ultimi giorni non c'è più solo il suo ideatore a scagliarsi contro il nostro paese e contro i partiti che più di altri si sono opposti a un algoritmo banale ed eccessivamente semplicistico. Dopo alcune associazioni di consumatori francesi ora il patron della catena Leclerc parla di 'infernale lobby italiana'". Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio.

"Si cerca in ogni modo di screditare il nostro paese - sottolinea Centinaio - perché è stato il primo e quello che con maggiore forza ha evidenziato tutte le contraddizioni e le carenze di questo sistema di etichettatura a colori, che non informa i consumatori ma punta soltanto a condizionare le loro scelte. Sempre più paesi sono scettici, e i dubbi crescono all'interno della stessa Commissione Ue. E infatti non sarà il Nutriscore il sistema a essere proposto da Bruxelles come modello unico di riferimento a livello comunitario. Una sconfitta che non deve andar giù facilmente a chi come Leclerc ha scommesso e investito tanto sul Nutriscore perfino con campagne pubblicitarie. E, a sentire bene le sue parole, le lobby infernali sono altrove, non nel nostro paese", conclude il sottosegretario. E aggiunge: "si pensi al bene dei consumatori Ue che hanno diritto di essere correttamente informati, e non solo a vendere".