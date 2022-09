Nutriscore, Centinaio (Mipaaf): Attacchi quotidiani Hercberg a Italia dimostrano che nostro paese lo sta mettendo in difficoltà

“Serge Hercberg attacca l’Italia ormai quasi quotidianamente. Non sarà perché è in difficoltà e perché proprio il nostro paese sta evidenziando tutte le falle e le contraddizioni del Nutriscore che lui ha ideato?”, così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. “La Lega è contraria al sistema di etichettatura a colori ben prima delle elezioni. Chi ha una visione semplicistica e caricaturale è proprio Hercberg, che mostra anche di non conoscere la politica italiana. Da tempo ripetiamo un convinto no al Nutriscore, ma non come vorrebbe far credere lui per nazionalismo alimentare e culinario. Non è una minaccia per il solo Made in Italy. È un attacco a tutti i prodotti di origine di qualità, che siano essi spagnoli, francesi, tedeschi o di altri paesi. E infatti sono sempre più i paesi che in Ue la pensano come l’Italia. Chi disprezza la salute pubblica è chi vorrebbe imporre erga omnes un sistema che promuove alimenti ultra-processati realizzati in laboratorio, e finanziati da grandi gruppi, piuttosto che cibi naturali, unici, risultato di tradizioni. Noi difendiamo prodotti legati ai nostri territori con centinaia di anni di storia. La salute pubblica non si tutela con una lettera o un colore, ma promuovendo una corretta e varia alimentazione e un sano stile di vita”, conclude Centinaio.