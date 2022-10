Nutriscore, Ciocca (Lega): Bene ritiro Nutriscore, ma ora utilizzare Nutrinform. Non accetteremo altra proposte da Commissione Ue

"A #Bruxelles proprio non vogliono capirla. Non si tratta di annunciare il ritiro del #nutriscore francese come sistema di etichettatura, ma di utilizzare quello italiano che è il più sicuro a garanzia della salute di tutti. Non accetteremo altre proposte da parte della @EU_Commission"

Così su Twitter l'Eurodeputato della Lega Angelo Ciocca in merito alle dichiarazione di Claire Bury (Dg Sante) -come pubblicato da AGRICOLAE in anteprima- che allontanano l'adozione del Nutriscore come etichettatura unica a livello europeo.

Per saperne di più: