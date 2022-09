Nutriscore, Codacons: sistema fuorviante e ingannevole per i consumatori. Pronti a boicottare aziende che lo adotteranno

Siamo nettamente contrari al sistema Nutriscore in etichetta e pronti a lanciare iniziative di boicottaggio contro le aziende che adotteranno classificazioni degli alimenti fuorvianti e ingannevoli per i consumatori. Lo afferma il Codacons, commentando lo studio pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue che promuoverebbe l’etichetta nutrizionale fronte pacco colorata, tipo nutriscore.

“Qualsiasi sistema a semaforo in etichetta è una semplificazione estrema, fuorviante ed ingannevole per i consumatori, che ha conseguenze negativi per tutti (agricoltori, utenti, e Made in Italy) – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il messaggio lanciato dal Nutriscore è che alcuni prodotti facciano male a prescindere, senza tenere conto delle quantità consumate. Così facendo si confondono i consumatori e si arreca un danno ai produttori di determinati alimenti, come olio d’oliva, prosciutto e formaggi, tutti prodotti dove l’Italia primeggia rispetto al resto del mondo”.

“Semmai andrebbe incentivata la lettura delle indicazioni nutrizionali, così da far capire ai cittadini le quantità giuste da consumare ogni giorno a seconda dell’alimento – prosegue Rienzi – Per tale motivo siamo pronti a dichiarare guerra alle multinazionali dell’alimentare, anche attraverso boicottaggi mirati delle aziende che adotteranno il sistema Nutriscore in etichetta”.