Nutriscore, De Carlo: Difesa Dop economy è interesse di tutta Europa, non solo Italia

“Si può fare squadra sui principi di valorizzazione del prodotto italiano, non abbiamo record di DOP assoluto nel mondo a caso, ma perché viene riconosciuto come cibo di qualità e come valore aggiunto legato al territorio. Non è un caso che la nostra nazione abbia il valore più alto di biodiversità, che fa diventare globale ciò che nasce locale. Oggi in tante parti del mondo i nostri prodotti sono riconosciuti per dare qualcosa in più: copiare l’Italia porta denaro.

Quando abbiamo iniziato questa battaglia, il Nutriscore era un dogma, consente al consumatore di poter valutare scientificamente se un cibo fa bene o male. Non si poteva contestare, le lobbies volevano sostituire cibo tradizionale con cibo costruito da laboratorio, in cui l’algoritmo dice che sono più salutari.”

Così Luca De Carlo Presidente 9 comm. Senato nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“La maggior parte dei produttori d’Europa si è resa poi conto che l’Italia non difendeva solo se stessa, ma tutto il sistema della DOP economy. Un sistema che difende la tradizione, intesa anche come evoluzione e innovazione della tradizione. Dobbiamo evolvere con il mondo.

Dobbiamo affrontarlo come problema europeo, ci presero in giro per il nome ministero della sovranità alimentare, noi rispondemmo che i francesi lo chiamavano cosi da anni, l’ex ministro Martina scrisse un libro chiamato “cibo sovrano” e noi ci siamo messi su quel solco, una visione di buon senso per far cibare i popoli di cibo dignitoso, sostenibile, naturale”.