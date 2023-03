Nutriscore, De Castro: vinto battaglia, ma il tema tornerà. Armonizzare etichettatura in Ue, ma no distorsioni e pagelle al cibo. VIDEOINTERVISTA

“Diciamo che le critiche che sia in Parlamento che in Consiglio sono state più volte espresse intorno a questo sistema di etichettatura nutrizionale francese - e l'Europa ancora non ha presentato nulla sul tavolo - ebbene, le perplessità hanno convinto la Commissione a soprassedere e continuare questa analisi di impatto con maggiore attenzione. Quindi, ormai dubito che ci possa essere una qualche novità legislativa entro questa legislatura europea. È una vittoria? Beh, diciamo che abbiamo vinto una battaglia, non una guerra perché il tema tornerà, l'etichettatura nutrizionale tornerà.”

Così l’Europarlamentare Paolo De Castro nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Noi ci auguriamo che quando la Commissione farà la sua scelta - perché una scelta ci vuole, dobbiamo armonizzare e non possiamo lasciare tutti i paesi liberi di scegliere sistemi diversi - questa scelta sia ispirata a sistemi non discriminatori e non addirittura come il caso dei discount francesi, che promuovono i cibi iper lavorati e iper trasformati. Per esempio il sistema scandinavo non ci convince molto. Quello del "colore" può essere uno strumento interessante. Promuoviamo i prodotti che hanno valenza salutistica, ma senza mettere la pagella al cibo.”