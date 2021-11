Nutriscore, Filiera Italia: Bene antitrust, ora attenzione al rischio che Nutriscore incoraggi consumo alimenti ultratrasformati

"Un’azione importante per la tutela del consumatore” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia commenta le istruttorie aperte dall’antitrust sull'uso del Nutriscore da parte delle società italiane Gs, Carrefour italia, Pescanova italia e Valsoia e delle società francesi Regime Dukan e Diet lab, della società inglese weetabix e di una società tedesca attiva nella produzione di caramelle. Al centro del procedimento aperto dall'antitrust il fatto che questa tipologia di etichettatura potrebbe indurre in valutazioni errate sulla salubrità di un determinato prodotto “Un sistema che anche noi fin dall'inizio abbiamo denunciato come ingannevole nei confronti del consumatore, punitivo rispetto alle nostre eccellenze e che ha come unico obiettivo quello di fare il gioco di poche multinazionali che spingono per sostituire il cibo naturale con prodotti di sintesi creati in laboratorio”. dice ancora Scordamaglia che prosegue “Stiamo andando incontro alla possibilità che a un consumatore venga suggerito come più salubre una bibita addizionata piuttosto che l’olio extravergine di oliva”

“In questo contesto che mette in serio pericolo le scelte dei cittadini e la loro salute è davvero grave che alcune catene distributive di altri Paesi stiano premiando con carte fidelity prodotti alimentari che vantano sul pacco una A verde del Nutriscore a dispetto di liste di ingredienti alquanto discutibili “ continua il consigliere delegato. “Non è un caso - dice Scordamaglia - che siano prodotti di sintesi ad alto contenuto di ingredienti chimici su cui i produttori fanno le marginalità più elevate, questa è la dimostrazione che il Nutriscore sia un cavallo di Troia per far penetrare un modello di alimentazione di sintesi che assicura solo grandi marginalità alle multinazionali che li producono, penalizzando invece i prodotti naturali della vera filiera agroalimentare”.

Inoltre Filiera condivide la preoccupazione espressa da alcuni europarlamentari anche per il tentativo di inserire nel rapporto della Commissione per la lotta al cancro del Parlamento europeo, anche elementi legati proprio al Nutriscore. “Sarebbe davvero il colmo - spiega Scordamaglia - considerando che molti dei prodotti premiati dal nuovo sistema con un bel verde sono in realtà prodotti ultratrasformati, oggi considerati molto più rischiosi di quelli semplici o che abbiano subito solo una trasformazione minima”. E conclude il consigliere delegato “ È questo il motivo per cui in alternativa al Nutriscore stanno emergendo sistemi di classificazione alternativi, molto più solidi scientificamente, come ad esempio Nova o Siga, che incoraggiano il consumo di alimenti non o poco trasformati”