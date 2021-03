Nutriscore, Filiera italia: Paese sia unito ‘contro’

Arriva da Filiera Italia massimo apprezzamento alle parole del al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli intervenuto oggi in Audizione alla Commissione Agricoltura della Camera. "L'Italia ora deve essere unita contro un sistema, quello del Nutriscore, che avvantaggia i prodotti ultra trasformati e penalizza le nostre DOP e IGP - dice il consigliere delegato di Filiera italia, Luigi Scordamaglia - prodotti d'eccellenza mono-ingredienti di altissima qualita'". " Non dimentichiamo - proseguono dalla Fondazione che tiene assieme il meglio dell'agroalimentare Made in Italy - che il Nutriscore e' un sistema voluto da poche multinazionali che ambiscono a controllare il futuro dell'alimentazione con prodotti di sintesi" E continua Scordamaglia " Bisogna essere compatti nel dire no a un sistema che preferisce "cibo Frankenstein" al cibo di qualita': una vergogna e una presa in giro per le filiere agroalimentari del Made in Italy". E conclude Scordamaglia riferendosi alla notizia che vorrebbe Ricciardi fra i firmatari dell'appello francese a favore del Nutriscore: "Se cosi' fosse, qualsiasi altro Paese non accetterebbe che il consulente di un ministro in carica restasse al suo posto dopo aver sostenuto un sistema che va contro la propria filiera agroalimentare e dopo aver criticato un sistema come il Nutrinform su cui il Governo italiano e la filiera agroalimentare italiana puntano".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK