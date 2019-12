NUTRISCORE, GALLINELLA: VOTATO MOZIONE CONTRO

Il Nutri-score o etichetta a semaforo è un sistema già parzialmente in uso in alcuni Paesi, che classifica le caratteristiche dei prodotti con lettere (dalla A alle E) o con colori (verde, rosso e giallo) volendo distingue ciò che è buono da quello che non lo è in base alla presenza di sale, zucchero, grassi o alcool, senza nulla dire sulla vera ‘qualità’ del prodotto. “È bene ricordare che nel novembre dello scorso anno sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'Onu una risoluzione contenente le misure punitive che andrebbero a classificare gli alimentari tipici italiani come nocivi per la salute, vanificando l'intento della precedente dichiarazione” – afferma il presidente Comagri, Filippo Gallinella, che aggiunge: “il nostro Governo si è già impegnato nell'attivarsi per contrastare l’ulteriore diffusione dell’etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, con il fine di promuovere invece l’utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l’origine dei principali ingredienti utilizzati. La mozione votata all’unanimità impegna oltretutto il Governo a chiarire con la Francia perché e con quali finalità abbia assunto questa iniziativa insieme a Paesi extra-europei, senza un preventivo confronto con gli altri Stati membri: tutto ciò sarebbe penalizzante per le nostre denominazioni d'origine e per l'export delle aziende agroalimentari, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria. Ritengo – conclude Gallinella – che il lavoro che vada fatto a livello internazionale sia quello di promuovere una dieta alimentare equilibrata, perché solamente pensare che il nostro olio extra vergine di oliva sia da ‘bollino rosso’ ha dell'assurdo. Non possiamo permettere che ciò accada e per tale motivo non abbasseremo mai la guardia”.

