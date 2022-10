Nutriscore, Giansanti: Confagricoltura si è fatta carico, a differenza di altri, di dimostrare che è un elemento di confusione per i consumatori. VIDEOINTERVISTA

"Non amo rispondere a chi offende qualcun altro. Come Confagricoltura siamo coloro che hanno promosso, presso l'Autorità per la concorrenza in Italia un ricorso contro il Nutriscore, quindi sono la persona meno adatta a rispondere, anche perché gli attacchi sono diretti principalmente verso Confagricoltura, che si è fatta carico, a differenza di tanti altri, di prendersi la responsabilità e dimostrare che il Nutriscore è un elemento che crea confusione nei consumatori".

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della presentazione del Merano WinFestival a Roma, rispondendo ai recenti attacchi subiti dall'Italia sulla questione Nutriscore da parte del proprietario dei supermercati francesi Leclerc.

"Dobbiamo guardare al futuro delle etichettature in maniera diversa. C'è un tema importante di nutrizione, c'è un altro tema di salute e di qualità e sicurezza delle produzione, ma questo non significa promuovere modelli in cui si prevedano esclusivamente dei business commerciali. Oggi è evidente che il Nutriscore oggi crea confusione anche nei rapporti commerciali tra le catene distributive e le aziende", prosegue Giansanti.

"Dovremo andare a vedere dove si produce di più e dove si produce di meno. perché la popolazione non aumenta nelle zone ricche del pianeta ma sta aumentando nelle zone meno ricche e quindi, da una parte dobbiamo evitare e ridurre gli sprechi, dall'altra è evidente che dobbiamo andare a produrre di più con un modello economico diverso rispetto a quello immaginato fino ad oggi per accompagnare la crescita delle popolazioni in quelle zone dove ci sono prospettive di vita completamente diverse rispetto all'Europa, al Nord America o alle zone più evolute dell'Asia. Per questo è necessario ragionare sugli sprechi, che vanno contro le leggi della natura e del buon senso, ma questo va coniugato con uno sviluppo sostenibile con la crescita mondiale e di accompagnare un modello alimentare che cambierà negli anni, con la sfida di capire se deve prevalere il cibo di origine agricola piuttosto che quello di origine sintetica", ha concluso il presidente in riferimento alla dichiarazione dello chef Massimo Bottura sull'eccesso di sovrapproduzione di cibo nel mondo e l'eccesso di spreco.