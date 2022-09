Nutriscore, Hercberg: sistema rigoroso e scientifico. Ma studio Ue in bilico: nessun legame tra etichetta fronte pacco e benefici sulla salute

"Finora sono stati pubblicati più di 70 studi su riviste peer-reviewed che hanno dimostrato la validità del sistema del profilo nutritivo alla base #NutriScore e l'efficienza del suo formato grafico".

Così scrive su Twitter il fondatore del Nutriscore Serge Hercberg, commentando uno dei numerosi tweet giunti a seguito delle accuse mosse dallo stesso Hercberg alla politica e alle associazioni di categoria italiane, colpevoli, a suo dire, di basarsi su dati e informazioni non scientifiche.

Ma a sconfessare l'ideatore del Nutriscore è la scienza stessa. E lo stesso studio Ue del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue) resta in bilico su più di un punto. Leggiamo infatti nelle conclusioni a pagina 196:

Punto 4.

"There may be a gap between FOP nutrition labels that consumers say they prefer and FOP nutrition labels that actually help consumers make informed food decisions for better nutrition (objective understanding of the label)"

"Potrebbe esserci un gap tra le etichette nutrizionali FOP che i consumatori affermano di preferire e le etichette nutrizionali FOP che effettivamente aiutano i consumatori a prendere decisioni alimentari informate per una migliore alimentazione".

Punto 11.

"Despite some promising findings on the impact of FOPNL schemes on actual purchasing behaviour, many aspects remain unanswered or not fully understood"

"Nonostante alcuni risultati promettenti sull'impatto dei programmi FOPNL sul comportamento di acquisto effettivo, molti aspetti rimangono senza risposta o non completamente compresi."

Punto 15.

"No consistent evidence is found regarding the effect of FOPNL on purchasing behaviour across different socio-economic groups."

"Non sono state trovate prove coerenti per quanto riguarda l'effetto di FOPNL sul comportamento di acquisto in diversi gruppi socio-economici."

Punto 18.

"Evidence shows that the understanding of FOPNL by consumers of different socio-economic groups varies according to the type of scheme displayed. Evaluative FOP nutrition labels seem to be preferred by consumers with lower income."

"L'evidenza mostra che la comprensione di FOPNL da parte dei consumatori di diversi gruppi socio-economici varia a seconda del tipo di schema visualizzato. Le etichette nutrizionali FOP valutative sembrano essere preferite da consumatori a reddito più basso."

Punto 22.

There is still no sufficient real-life data to assess the impact of FOPNL on dietary intake and health outcomes."

"Non ci sono ancora dati reali sufficienti per valutare l'impatto della FOPNL sull'assunzione alimentare e sulla salute."

Il documento infine conclude:

Simpler, evaluative, colour-coded labels seem better suited in meeting consumers’ information needs in a busy shopping context.

Le etichette più semplici, valutative e con codice colore sembrano più adatte alle esigenze di informazione dei consumatori in un contesto di shopping frenetico.

Mancano dunque dati reali e sperimentati sulla vita concreta dei consumatori per dare una valutazione positiva dell'etichettatura fronte pacco. Ciò che invece emerge dallo studio è la mancanza di una cultura alimentare, che peggiora al diminuire del reddito e in un contesto di shopping sempre più veloce che costringe il consumatore non a scelte più consapevoli, ma a scelte più semplicistiche.

Di seguito AGRICOLAE pubblica lo studio del JRC sull'etichettatura nutrizionale fronte pacco:

"Lo studio della Commissione Europea non promuove il Nutriscore, afferma il contrario. Nessun dato ottenuto da esperienze della vita reale dimostra i presunti benefici dello schema francese" dichiara Pietro Paganini, presidente di Competere.eu, think tank europeo specializzato nelle policy sulla nutrizione sostenibile.

"Come ha rilevato il nostro comitato scientifico (composto anche da nutrizionisti autorevoli a livello internazionale), il JRC conferma invece che nel contesto della vita reale non si è prodotta alcuna evidenza. Malgrado i frequenti tentativi dei suoi promotori di accreditarne le basi scientifiche, nessuno studio è in grado di dimostrare una dinamica di causa-effetto, né conferma che l’utilizzo del Nutriscore possa avere conseguenze positive per la salute dei consumatori" prosegue.

E seppure i consumatori, nello studio JRC, dicono di preferire il Nutriscore per via della sua immediatezza, ciò non porta ad alcun beneficio sulla dieta:

"Lo studio, infatti, al punto 4 delle conclusioni afferma con grande chiarezza che ‘potrebbe esserci un gap tra i sistemi di etichettatura nutrizionale che i consumatori dicono di preferire e quelli che realmente li aiutano a prendere decisioni informate per una nutrizione migliore’.”

Ed infine, sottolinea Paganini:

"La maggioranza della comunità scientifica in Europa è contraria al Nutriscore, con ben 323 scienziati e 19 associazioni medico-scientifiche che si sono espressi ufficialmente contro lo schema a semaforo."

Tra i molti a bocciare il Nutriscore è anche l’Accademia dei Georgofili.

"Quanto è giusto sacrificare sull’altare della semplicità la correttezza scientifica?" si domanda Paolo Fantozzi, coordinatore del Comitato Consultivo dei Georgofili sulle Tecnologie Alimentari.

"Cosa può indurre i politici europei a ritenere che i consumatori siano degli ignoranti non capaci di interpretare correttamente le altre numerose proposte di sistemi di etichettatura sul tappeto? Forse l’essere meno immediati e colorati ma certamente più esaustivi e veritieri viene considerato come un difetto?

A questo punto, anche a nome del Gruppo di lavoro che mi onoro di coordinare, mi sento di dover concludere che, in mancanza di una reale strategica combinazione di interventi, sia veramente più conveniente NON procedere alla ufficializzazione di una ulteriore aggiuntiva etichetta volontaria europea, piuttosto che forzatamente accettarne una palesemente insoddisfacente, perché non possiede nessuno dei fondamentali e corretti requisiti richiesti dalla UE (obiettività, comprensibilità, non ingannevolezza, non negoziabilità, etc.)” conclude Fantozzi.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il documento dell’Accademia dei Georgofili realizzato da un apposito gruppo di lavoro formato da Paolo De Castro, Paolo Fantozzi, Andrea Ghiselli, Michele Pasca-Raymondo e Marcello Ticca, che definisce il Nutriscore fuorviante:

Inoltre va sottolineato come lo studio della Commissione Ue abbia valutato un sistema già obsoleto, come dimostrato dagli stessi scienziati che stanno pensando a nuovi sistemi (Nova e Siga) in grado di restituire dignità a uova, latte e carne, tutelando al contempo la salute e i consumatori.

