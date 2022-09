Nutriscore, Hercberg: Studio Ue che promuove Nutriscore è rigoroso e scientifico, ma turba lobby economiche e politiche italiane. Italia loda suo nazionalismo culinario

"Il rapporto del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea sui loghi nutrizionali ha suscitato uno sfogo da parte delle lobby italiane, che lo accusa spudoratamente di essere fuorviante. Il suo crimine: le sue conclusioni scientifiche sono favorevoli al Nutriscore. Il rapporto scientifico di 230 pagine, firmato da 13 scienziati internazionali del JCR, che analizza 173 articoli con una metodologia rigorosa e le cui conclusioni sono favorevoli a NutriScore turba le lobby economiche e politiche italiane."

Così in un post su Twitter l'ideatore del Nutriscore, Serge Hercberg, in merito alle reazioni in Italia dello studio condotto dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Ue, che promuove il Nutriscore.

"Di fronte a convincenti argomentazioni scientifiche, l'unica risposta delle lobby dei media è che se le conclusioni sono favorevoli a Nutri-Score è perché il rapporto è fuorviante (come del resto il NutriScore ) e mira a penalizzare il “Made in Italy". Le lobby italiane usano argomenti solo per difendere i propri interessi economici e adulare il nazionalismo culinario cercando di far credere alla gente che NutriScore penalizza specificamente i prodotti italiani (che ovviamente è falso!).

Questi pseudo-argomenti sono, ovviamente, assurdi ma si uniscono a quelli usati da vari partiti politici in Italia contro NutriScore , in particolare i partiti di estrema destra e populisti" conclude Hercberg.

Intanto dall'Antitrust arriva un nuovo stop al Nutriscore che ha sanzionato la società "Régime Dukan Société par actions simplifiée" per aver utilizzato sulla confezione di alcuni prodotti alimentari l'etichettatura a semaforo Nutriscore, senza alcuna specificazione a riguardo che potesse fungere da spiegazione al consumatore. Delineandosi dunque come pratica scorretta.

Per saperne di più: