Nutriscore, il fondatore da ragione a Patuanelli e rilancia: black label per alimenti ultraprocessati. Le reazioni

Il fondatore del Nutriscore, Serge Hercberg, dà ragione al ministro delle Politiche agricole dell'Italia Stefano Patuanelli e a tutta la filiera Made in Italy e - prima in un lungo articolo pubblicato su La Conversation - e poi su twitter, evidenzia come "l'effetto degli alimenti ultraprocessati sia deleterio per la salute" e come il Nutriscore vada integrato in questo senso. E rilancia una black label.

In sostanza, secondo Hercberg, per individuare gli alimenti ultra trasformati, bisognerebbe aggiungere al Nutriscore così come lo conosciamo oggi, un'etichetta nera. Come si usa per i dentrifici chimici (il quadratino in fondo al tubetto indica, a seconda dei colori, se il prodotto è naturale, semi naturale o chimico).

"Un logo specifico può essere aggiunto accanto al #NutriScore o integrato nella grafica del Nutri-Score. Il messaggio associato è: limitate il consumo di alimenti ultra-processati (bordo nero) e se li scegliete, selezionate quelli con il miglior #NutriScore", scrive su twitter.

E poi in un altro tweet: "Come informare i consumatori sia sull'ultra-lavorazione che sulla qualità nutrizionale, 2 dimensioni salutistiche degli alimenti che possono influenzare la salute attraverso meccanismi specifici? Associando al #NutriScore un'etichetta specifica (bordo nero) che indica se l'alimento è ultra-lavorato (=NOVA4)"

Il Nutriscore perde i colpi in Europa, in Italia l'Antitrust è intervenuta a gamba tesa e le evidenze come il fatto che l'etichetta promuovi le patatine fritte del fast food e non l'olio d'oliva della Dieta Mediterranea è il sintomo che qualche cosa non va. Serge Hercberg al lavoro per salvare la sua creatura.

Le reazioni: