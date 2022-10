Nutriscore, il più grande esperto di nutrizione francese: “sistema obsoleto, parziale e anni 80 con cui produttori manipolano composizione dei loro prodotti per ottenere un punteggio più favorevole”

La pietra tombale sul Nutriscore questa volta arriva direttamente dalla Francia e a sotterrare l'etichettatura a semaforo è uno dei più importanti esperti di nutrizione del paese, ossia Jean-Michel Lecerf, autore di oltre 600 articoli e 400 papers e fondatore all'Istituto Pasteur di un dipartimento di nutrizione.

Nel corso di un'intervista a European Scientist il giudizio di Lecerf è quanto mai netto, i punteggi dati dal Nutriscore agli alimenti sono frutto di una analisi incompleta e parziale. Si tratta di un sistema obsoleto che si basa su concetti nutrizionali che provengono dagli anni '80 e ormai sorpassati dalla scienza.

Per dirla con le sue parole "il Nutri-Score è un concetto nutrizionale degli anni '80, ma siamo nel 2022. Il cibo è molto più complesso di una somma di cibi selezionati. Offre solo un approccio riduzionista e dà l'impressione che ci siano cibi cattivi e cibi buoni, facendo sentire le persone in colpa."

Ancora una volta la scienza si schiera contro il Nutriscore mettendo in risalto tutti i limiti del sistema ideato da Serge Hercberg. Ancor prima di Jean-Michel Lecerf ricordiamo infatti le ricerche pubblicate dal CNBBSV (Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita), da Safe (Safe Food Advocacy Europe), dall'Accademia dei Georgofili e da grande parte della comunità scientifica internazionale che smentisce i benefici sulla salute del Nutriscore. E lo stesso studio Ue realizzato dal JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue) rimane in bilico su molti aspetti sottolineando come non sussista alcun legame tra etichetta fronte pacco e benefici sulla salute.

Dichiara Jean-Michel Lecerf:

"Il Nutri-Score non tiene conto dell'effetto matrice (1), ossia i nutrienti non hanno lo stesso impatto quando sono contenuti in alimenti diversi. Questo è il caso degli acidi grassi saturi. Ad esempio, se contenuti nei prodotti lattiero-caseari, questi acidi grassi saturi non sono associati ad un aumentato rischio cardiovascolare e cardiometabolico.

Un altro errore commesso da Nutri-Score è che basa il suo punteggio su porzioni da 100 grammi, ma non ho mai visto nessuno mangiare 100 grammi di Roquefort. Una piccola porzione tipica è di 20 grammi. E questo è uno svantaggio del sistema.

Il Nutri-Score dà ad alcuni alimenti un punteggio peggiore come risultato di una analisi incompleta e parziale. I formaggi, che sono naturalmente grassi e salati, sono particolarmente colpiti nonostante abbiano i loro benefici per la salute. A mio parere, il Nutri-Score è obsoleto. E poiché non tiene conto dell'effetto matrice, né attribuisce voti peggiori agli alimenti ultra-lavorati, i produttori manipolano sempre più la composizione dei loro prodotti per ottenere un punteggio più favorevole."

Per Lecerf non esistono dunque cibi buoni o cattivi "tutti i cibi hanno il loro posto, nessun cibo è tossico e la varietà è la chiave" sottolinea all'European Scientist, "Il problema con il Nutri-Score è che non fornisce informazioni, ma solo una loro interpretazione" evidenzia, per poi proseguire "l'algoritmo potrebbe essere migliorato soppesando se un alimento è ultra-elaborato, dovrebbe inoltre incorporare maggiori conoscenze scientifiche e includere anche nuovi nutrienti positivi come omega 3, polifenoli, calcio, ferro. C'è molto margine di miglioramento, ma sembra esserci una forma di opposizione ideologica."

In ogni caso l'impatto del Nutriscore sarebbe assolutamente insoddisfacente seppure venisse applicato, come d'altronde hanno già evidenziato alcune ricerche. Difatti non solo lo studio del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue) citato sopra ne metteva in dubbio l'efficacia, ma anche il rapporto redatto dall'EFSA, l'Agenzia per la sicurezza alimentare, metteva in luce come al primo posto nel guidare le scelte di chi fa la spesa fosse il costo (54%) del prodotto, seguito dal gusto (51%) e dall'origine e sicurezza (46%). Poi il contenuto dei nutrienti. Agli ultimi posti e marginali il rispetto per l'ambiente e il clima.

A tal proposito dichiara sempre Lecerf:

"L'impatto del Nutriscore è estremamente debole. Abbiamo creato negozi al dettaglio sperimentali per condurre studi sul punteggio Nutri. Hanno mostrato che l'algoritmo era di facile comprensione per il pubblico ma produceva una piccolissima differenza in relazione alle scelte di acquisto; inoltre non esiste uno studio che dimostri l'impatto di Nutri-score sulla salute. Pertanto, i politici non dovrebbero pensare che il Nutri-Score possa risolvere tutto, poiché è ben lungi dall'essere il fattore determinante per avere una dieta appropriata. Per quanto riguarda gli altri sistemi c'era il sistema italiano, il punteggio della batteria, che è un po' più tecnico."

Infine una stoccata a quanti ritengono che il Nutriscore possa essere la soluzione ai problemi di mal nutrizione od obesità:

"L'obesità non è una malattia nutrizionale. L'alimentazione gioca un ruolo, ma l'obesità è un problema multifattoriale e sfaccettato. Ci sono fattori genetici, psicologici, ambientali, nutrizionali e di stile di vita, possiamo perciò sfatare la convinzione che ci siano cibi che ci fanno ingrassare, mostrando alle persone che è una combinazione di elementi.

I prodotti alimentari devono rimanere nella loro forma più naturale. salsicce senza grasso sono inimmaginabili. Questi non sono prodotti tossici, solo non dovresti mangiarne quantità astronomiche. Ci sono persone che mangiano male, ma nessun cibo può essere incolpato di tutti i problemi."

Il Nutri-Score inoltre non classifica come positivi i prodotti con proteine ​​animali a meno che non vi sia una quota di frutta e verdura. E poiché le proteine ​​non vengono conteggiate positivamente, il calcio non viene conteggiato come nutriente positivo nel Nutri-Score. Gli autori dell'algoritmo affermano che il calcio è correlato alle proteine, ma non è sempre così. Dipende dal tipo di formaggio e, poiché le proteine ​​non sono valutate, il Nutri-Score classifica purtroppo la maggior parte dei formaggi come D o E. Questo è scoraggiante e un segno negativo.

