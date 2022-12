Nutriscore, la Francia si compatta. Cns invita Commisione e Parlamento Ue a rispettare i tempi su etichettatura e paragona aziende agroalimentari a lobby del tabacco

La Francia si compatta attorno il Nutriscore, chiama la Commissione e il Parlamento Ue a rispettare i tempi stabiliti per l'etichettatura (2022) e attacca le aziende agroalimentari, paragonandole alla lobby del tabacco. Dopo le recenti dichiarazioni da parte dell'Europa, prima con Claire Bury (Dg Sante) e poi con Pina Picierno (Vice Presidente Parlamento Ue), che allontanano il Nutriscore come etichettatura a livello Ue, e l'ulteriore slittamento di ogni discussione in merito a non prima del 2024, la Francia si stringe attorno l'etichetta a semaforo di Serge Hercberg.

Proprio su Twitter Hercberg rilancia la notizia per la quale il CNS, la Conferenza nazionale (francese) sulla salute, ha espresso parere favorevole sul Nutriscore, chiedendone l'adozione a livello europeo:

"La Conferenza nazionale (francese) sulla salute (CNS) invita la Commissione europea e il Parlamento europeo a proteggere la salute delle persone che vivono nell'UE, delle generazioni presenti e future, e ad adottare l'etichettatura nutrizionale obbligatoria entro le scadenze previste a livello europeo, un'etichettatura nutrizionale che sia comprensibile dal maggior numero possibile di nostri cittadini, soprattutto i più vulnerabili, e la cui efficacia sia stata scientificamente provata. CNS chiede l'adozione del Nutriscore all'interno dell'Unione europea."

Se da una parte il Cns sostiene e promuove il Nutriscore, appellandosi direttamente a Parlamento Europeo e Commissione Ue, in nome -si legge nel comunicato- "del suo impatto positivo sull'informazione delle persone e sui cambiamenti nelle abitudini alimentari" e richiamando alla sua adozione entro i tempi previsti (2022), dall'altro lato fa notare "la mobilitazione di diverse grandi aziende agroalimentari sia per screditare il Nutriscore sia per impedirne o ritardarne l'adozione a livello europeo".

Si legge nel comunicato del Cns:

"Il CNS condanna inequivocabilmente queste strategie di lobbying commerciale che prescindono dal principio essenziale dell'informazione e della decisione informata del “cittadino” rispetto alla propria salute. Strategie di lobbying incompatibili con ciò che dovrebbe essere la responsabilità sociale delle imprese. Il CNS rileva da queste aziende la stessa logica di manipolazione osservata in altri campi di consumo, come il tabacco.

Il CNS invita la Commissione Europea e il Parlamento Europeo a tutelare la salute degli abitanti dell'Unione Europea, delle generazioni presenti e future, ad adottare nei tempi previsti (2022) l'etichettatura nutrizionale obbligatoria in Europa, etichettatura comprensibile dal maggior numero di nostri "concittadini" e in particolare dai più fragili o deboli, etichettatura che ne ha dimostrato scientificamente l'efficacia.

Il CNS chiede l'adozione di Nutri-score all'interno dell'Unione Europea."

Era stato scritto: