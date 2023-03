Nutriscore, La Pietra: Europa sia madre e non matrigna. Andare compatti in Ue per tutelare Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“Io non sono abituato a fare dietrologia o a pensare chissà a quali complotti. Però credo che il Nutriscore sia un sistema prima di tutto che non dà un'informazione corretta e condiziona il cittadino a consumare e prendere alcuni prodotti. Sicuramente è un sistema che penalizza i nostri prodotti, che porta a pensare che il prosciutto di Parma, l'olio d'oliva o tante altre nostre eccellenze siano prodotti nocivi alla salute. Io credo che forse non abbiamo capito di cosa stiamo parlando, sicuramente dietro a questo c'è anche un attacco al nostro sistema agroalimentare e quindi al nostro sistema economico e credo che intanto bisogna andare in Europa con le idee chiare e con una compattezza nazionale sugli obiettivi che vogliamo raggiungere.”

Così Patrizio La Pietra, Sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Questo Governo ha sia le idee chiare sia la compattezza politica per presentarsi in Europa e, lo dico in maniera un po brutale, battere i pugni sul tavolo. Nel senso che noi non vogliamo una contrapposizione con l'Europa, ma sicuramente l'Europa deve capire quali sono le condizioni per tutelare il nostro sistema agroalimentare. L'Europa deve essere madre, non matrigna. Finché è madre possiamo collaborare sicuramente e cercare di trovare le giuste soluzioni. Se diventa matrigna, naturalmente, il rapporto diventa più conflittuale.”