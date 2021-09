NutriScore, la replica di Hercberg: Iarc ne chiede adozione per lotta al cancro. Il documento Who

“Nutri-Score: un'etichetta nutrizionale armonizzata e obbligatoria sulla parte anteriore della confezione è urgentemente necessaria a livello di Unione Europea e oltre. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha rilasciato un nuovo IARC Evidence Summary Brief, intitolato "The Nutri-Score: A Science-Based Front-of-Pack Nutrition Label". Questo rapporto, condotto da scienziati di IARC e partner, dimostra che il Nutri-Score, un'etichetta nutrizionale chiara e semplice che valuta la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari, è uno strumento efficace per guidare i consumatori verso scelte alimentari più sane. Basato su prove scientifiche, lo IARC Evidence Summary Brief sottolinea la superiorità del Nutri-Score rispetto ad altre etichette nutrizionali, e chiede la sua adozione diffusa e sistematica in Europa e oltre, per aiutare i consumatori a ridurre il loro rischio di malattie non trasmissibili come il cancro”.

