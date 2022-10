Nutriscore, la scienza lo boccia (di nuovo): algoritmi mutevoli e arbitrari che mettono a rischio donne incinte, vecchi e bambini. Le ricerche

A differenza di quanto sostiene il padre del Nutriscore, Serge Hercberg, la comunità scientifica non sembra essere unanime nel promuovere l'etichettatura a semaforo francese, al contrario si allarga il fronte di scienziati e studiosi che la bocciano perché rea di affidarsi a modelli algoritmici mutevoli e arbitrari, incapaci dunque di promuovere scelte consapevoli e realmente salutari per il consumatore. Ovvero ciò a cui punta la Commissione Europea con l'adozione di una etichettatura unica a livello europeo, che sempre più - come sottolineato da Claire Bury (Dg Sante) - si allontana dal modello indicato dal Nutriscore. Nel mentre gli Usa, per mezzo della Food and Drug Administration (FDA), guardano all'Europa e propongono la loro versione dell'etichettura fronte pacco, ovvero un sistema che si basa sulla percentuale quotidiana.

Una nuova ricerca condotta da scienziati internazionali, tra cui italiani, spagnoli e olandesi, ha messo in luce tutte le contraddizioni del Nutriscore che in numerose occasioni promuove cibi ultra elaborati e che, anziché promuovere modelli alimentari sani, rischia di fuorviare i consumatori portando a scelte dietetiche squilibrate. Dunque il Nutriscore - si legge nel rapporto - contraddice le intenzioni originali della Commissione Ue e soprattutto mancano reali conferme di causalità tra l'adozione di una etichettatura fronte pacco e il miglioramento della salute dei consumatori. Come quanto emerso dalla ricerca pubblicata dal JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue) già precedentemente pubblicata da AGRICOLAE, la quale indicava come non ci fosse alcun legame tra etichetta fronte pacco e benefici sulla salute.

"Si possono distinguere due tipi principali di etichettura fronte pacco: FOPL “direttivi e semi-direttivi” che utilizzano schemi di colori (es. Nutri-Score) e FOPL “informativi” (es. Batteria Nutrinform). Gli approcci “direttivi” tendono soffrono di vari problemi concettuali. Di solito, i loro punteggi nutrizionali sono calcolati utilizzando algoritmi mutevoli e arbitrari e implicano un insieme riduzionista di parametri di discutibile validità. Pertanto, sopravvalutano gli effetti di fattori nutrizionali selezionati, come i grassi saturi e l'energia, mentre trascurano la matrice alimentare e gli aspetti più olistici del nutrimento. Inoltre, non rispecchiano la porzione effettivamente consumata, ignorano le modalità di preparazione a casa e non servono come base utile per comporre una dieta sana. Inoltre, fintanto che le formulazioni nutrizionali soddisfano gli standard algoritmici, tendono a consentire prodotti ultra-elaborati. Tutto ciò potrebbe confondere e fuorviare i consumatori. L'eccessiva fiducia nelle etichette colorate "verdi" potrebbe anche portare a scelte dietetiche squilibrate, mentre evitare i prodotti "rossi" può eliminare dalla dieta alcuni alimenti ricchi di nutrienti essenziali (ad esempio, il formaggio), portando a risultati opposti rispetto a quelli sperati.

Quest'ultimo è particolarmente rilevante per le popolazioni vulnerabili, come i più giovani, le donne in gravidanza e gli anziani, o per le persone con bisogni specifici. FOPL "direttive" come Nutri-Score contraddicono l'intento dichiarato della Commissione Europea di consentire ai consumatori di intraprendere diete sane ed equilibrate basate su informazioni solide e facilmente accessibili. Sebbene i sistemi “informativi” mantengano solitamente l'attenzione anche su alcuni parametri nutrizionali selezionati, hanno il pregio di essere meno paternalizzanti e di ovviare alla necessità di classificare gli alimenti come “sani” o “malsani”. Inoltre concentrano la loro attenzione sulle singole porzioni che vengono consumati (anche se la definizione di dimensione della porzione resta controversa).Data l'importanza dei modelli dietetici, piuttosto che dei singoli alimenti o nutrienti, i FOPL “direttivi” di tipo Nutri-Score rappresentano un caso deplorevole di “nutrizionismo”. i tentativi di associare l'adozione di un FOPL ad un miglioramento dello stato di salute sono pochi e applicati principalmente in contesti virtuali; nessuno dei quali è longitudinale né è stato in grado di identificare un nesso di causalità."

Questi i risultati di una recente ricerca pubblicata da Lorenzo M Donini, Elliot M Berry, Frans Folkvord, Leon Jansen, Fréderic Leroy, Ömer Şimşek, Fabio Fava, Marco Gobbetti, Andrea Lenzi (Università La Sapienza, Roma Italia / Braun School of Public Health, Hebrew University-Hadassah Medical School, Gerusalemme, Israele / Università di Tilburg, Paesi Bassi / PredictBy, Barcellona Spagna / Schuttelaar & Partners, Wageningen Paesi Bassi / Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles Belgio / Yildiz Technical University, Istanbul, Turchia / Alma Mater Studiorum, Università di Bologna Italia / Comitato Italiano per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) / Università di Bolzano Italia).

Agli stessi risultati era poi giunto ad agosto il CNBBSV (Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita), un organismo di supporto del Governo e, in particolar modo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale e comunitario.

"Non ci sono prove che l'adozione del Nutriscore possa migliorare le conoscenze/competenze in ambito nutrizionale del consumatore o le sue scelte di acquisto in un contesto di vita reale, che possa migliorare la qualità della sua dieta e che le variazioni della sua dieta possano modificare favorevolmente lo stato di salute del consumatore, riducendo l'incidenza delle malattie non trasmissibili (es. malattie cardiovascolari, cancro) o la mortalità per qualsiasi causa."

Dunque una bocciatura senza appello per l'etichettatura voluta da Serge Hercberg che non trova, anche in questo caso, nessun riscontro scientifico e che fa seguito alle smentite sulla reale efficacia del Nutriscore già ricevute, tra gli altri, dall'Accademia dei Georgofili e dal rapporto pubblicato da Safe - Safe Food Advocacy Europe.

Continua poi la ricerca CNBBSV:

D'altra parte, la struttura e la logica di una FOPL "direttiva" rendono poco plausibile ottenere risultati in questa direzione poiché questa non fornisce alcuna informazione finalizzata all'educazione dei consumatori. Al contrario, le FOPL “informative”, proprio perché mirano a promuovere comportamenti alimentari sani fornendo informazioni sull'equilibrio generale della dieta, si presume possano ottenere risultati significativi in termini di prevenzione delle malattie non trasmissibili. Una campagna informativa che pone l'accento sui singoli nutrienti o sui singoli alimenti (che è la logica alla base delle FOPL “direttive” come il NS) non tiene conto delle interazioni sinergiche che si verificano tra i diversi prodotti alimentari e componenti degli alimenti, né tiene conto della potenziale influenza legata alla frequenza dei consumi. Sebbene non sia facile comunicare queste indicazioni ai consumatori, un approccio di comunicazione di tipo “negativo”, che si basa su divieti o riepiloghi semplicistici, limitando le informazioni ai singoli nutrienti, non è in grado di cogliere la complessità di un modello alimentare come parte di uno stile di vita (Dean M et al, 2011; Donini LM et al, 2022)."

