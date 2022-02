Nutriscore, mentre Patuanelli cerca alleato sloveno, fondatore propone F nera per il vino. Immediate le reazioni italiane

Mentre l'Europa sta discutendo sulla reale bontà del sistema di etichettatura Nutriscore - ultimamente messo in discussione anche dal governo francese che sta valutando ulteriori sistemi in grado di individuare i cibi ultraprocessati - il fondatore Serge Hercberg rilancia proponendo (dopo una black label di qualche mese fa per gli ultraprocessati) con una F nera per tutte le bevande che contengono anche una piccola quantità di alcol.

AGRICOLAE aveva chiesto nelle scorse settimane al governo francese a che punto fosse la valutazione del sistema Nutriscore e come intendesse procedere in merito, ma per ora alcuna risposta.

Immediata la reazione del presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti che nella notte ha inviato una nota con cui dichiara "inaccettabile la proposta di classificare pericolose tutte le bevande alcoliche, senza distinzione”.

“Ora abbiamo veramente superato ogni limite. Serve un chiarimento a livello politico considerato che il logo Nutriscore è nella titolarità dell’Agenzia nazionale della Sanità pubblica francese”, dice Giansanti nella nota.

A rispondere direttamente a Hercberg è Luigi Scordamaglia, Filiera Italia: "non penalizziamo con sistemi di etichettatura inaccettabili i prodotti di qualità che contribuiscono anche alla qualità della vita. Prosit!". E rimarca la necessità di educare la popolazione ai prodotti naturali e di qualità rispetto al cibo sintetico ed ultraprocessato prodotto dalle stesse multinazionali che sponsorizzano il Nutriscore.

“No al bollino nero sulle bottiglie di vino che rischia di essere ingiustamente diffamato da un sistema di etichettatura ingannevole che mette in pericolo anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy, con l’Italia che è il principale produttore ed esportatore mondiale”. E’ quanto afferma invece la Coldiretti.

Proprio ieri il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli aveva incontrato il ministro dell'agricoltura sloveno Josže Podgoršek che potrebbe diventare un possibile alleato contro il Nutriscore e con il quale è pendente la questione aceto "balsamico". Nel corso dell'incontro Patuanelli ha sottolineato "di confidare su un’evoluzione della posizione slovena sulle etichettature dei prodotti alimentari, alla luce delle perplessità sollevate da entrambi i Paesi sul sistema Nutriscore, a favore della proposta italiana del NutrInform battery fronte pacco. Da parte slovena si è concordato sul fatto che i sistemi europei di etichettatura devono costituire uno strumento informativo più completo possibile che consideri anche le abitudini e le tradizioni alimentari nei vari Paesi, senza penalizzare i prodotti tipici".



