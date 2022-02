Nutriscore, Naturale (M5s): evitare semplificazioni grossolane a scapito del made in italy, nutrinform soluzione che tutela consumatore

Nella mozione discussa in Senato chiediamo che in sede unionale ci sia una clausola a ‘specchio’ che permetta di importare dall’estero solo quei prodotti che rispettano gli stessi criteri di sostenibilità a cui sottostanno i produttori nella UE. Di fronte a questo scenario, presente e futuro, fatto di precise indicazioni sui diversi aspetti della produzione sana e sostenibile, c’è chi introduce appigli di varia natura per gettare ombre sulla nostra produzione agroalimentare. Uno di questi è rappresentato dal sistema di etichettatura a semaforo, di ideazione francese, il cosiddetto Nutriscore. Una semplificazione grossolana che non fornisce informazioni veritiere sul reale valore nutrizionale del prodotto”.

Così in dichiarazione di voto sulla mozione su Nutriscore e piano decennale Farm to Fork, la senatrice e capogruppo M5S commissione agricoltura, Gisella Naturale.

“Il Nutriscore - specifica Naturale - rappresenta un attacco a tutto tondo alle nostre produzioni a vantaggio di nuove soluzioni nutrizionali che nulla hanno a che fare con l’apprezzata dieta mediterranea. A dei bollini colorati si cerca di delegare tutte le informazioni nutrizionali, quando sarebbero meglio configurabili, per una più consapevole scelta del prodotto, con la NutrInform Battery, proposta dall’Italia”.

“Il Made in Italy non può uscire indebolito da imprecise e semplicistiche soluzioni cromatiche che ostacolano ciò che è stato riconosciuto buono e sano da sempre.

Il Nutrinform Battery rappresenta la soluzione e la lettura più equilibrata al problema dell’etichettatura, in quanto va incontro alle reali esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla salute”.

Con questa mozione conclude Naturale, “chiediamo il massimo impegno del Governo per sostenere l’agroalimentare Made in Italy, destinando risorse del PNRR al contrasto del fenomeno dell’Italian Sounding, ossia alla contraffazione di prodotti che vorrebbero sembrare italiani ma che tali non sono.Altrettanta determinazione deve essere data alla valutazione in termini economici della transizione in atto, quindi alla rivisitazione di tempi e modi per attenuare le penalizzazioni, non solo per le nostre aziende, ma anche per la competitività del sistema di produzione europeo rispetto al resto del mondo”.