Nutriscore, Nestlé: no per Igp e Dop ma noi non produciamo cibo sintetico. A Patuanelli: possiamo parlarne insieme?

"Caro ministro, possiamo essere ascoltati così ti spieghiamo meglio?". Così ad AGRICOLAE Nestlé Italia nel commentare le dichiarazioni del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, secondo il quale il Nutriscore sarebbe "il chiavistello delle grandi multinazionali francesi per il cibo sintetico".

"Il nostro presidente europeo già più di un anno fa ha sostenuto che per i prodotti che hanno già un disciplinare il Nutriscore non ha senso. Compreso l'olio d'oliva. Serve solo per confrontare fra loro prodotti all'interno di una stessa categoria, ha senso per esempio per i prodotti surgelati, i biscotti, i cerali per la prima colazione, e altri prodotti ricettati su cui le aziende possono intervenire per migliorarne il profilo nutrizionale".

La multinazionale fa l'esempio della pizza surgelata che produce a Benevento: "chiaro che quella con le verdure avrà uno score migliore rispetto a quella con il salame", spiegano. Nestlé è chiara: "il Nutriscore è valido per l'industria di seconda trasformazione. Se l'Italia si siede al tavolo transnazionale e discute può portare le proprie istanze. Dire solo no potrebbe essere controproducente".

Nestlé prosegue: "a noi dispiace essere definiti produttori di cibi sintetici dato che facciamo pizze surgelate a Benevento e bibite con arance di Sicilia.

Non ci consideriamo produttori di cibi sintetici. In ogni Paese in cui operiamo cerchiamo di utilizzare i prodotti del territorio".

Il rischio è che il braccio di ferro che si sta registrando in Ue si traduca in una grande confusione per i consumatori e in complicazioni logistiche ed economiche per le aziende. "Se Francia e Germania utilizzano il Nutriscore, e sono importatori netti dall'Italia, questo significa che i produttori italiani saranno costretti prima o poi a posizionare il Nutriscore sui prodotti che esportano in quei paesi. E nel caso in cui dovesse esserci un'altra etichettatura, si potrebbero accavallare. A tutto questo si aggiungono le etichettature ambientali, su cui l'Italia è al lavoro per prima in Europa".

In sostanza il rischio è che la pizza che Nestlé produce a Benevento venduta in Italia avrà un'etichetta, quella che va in Germania e in Francia avrà il Nutriscore. "Anche se l'Italia darà vita a una minoranza di blocco in cosa si tradurrà questo braccio di ferro quando i paesi importatori dall'Italia sceglieranno il Nutriscore?", proseguono ancora dalla multinazionale.

"Senza contare che per la libera circolazione delle merci non è detto che l'Italia potrà bloccare i prodotti tedeschi e francesi che hanno l'etichetta Nutriscore".

E Nestlé insiste: "sarebbe bene parlarne invece di dire un semplice no e rischiare di restare esclusi dalle scelte decisionali. Per esempio : Se il problema è il rosso perché l'Italia non propone un arancione carico?".

Anche Nestlé e Danone assieme a PepsiCo, Coca Cola, Mondelez e Mars (da qui i Big Six), nel 2018, manifestarono dubbi in merito all'etichetta a semaforo inglese per proporre un'alternativa. Anno più o meno in cui Hercberg propose il Nutriscore.

"Nestlé e Danone hanno lasciato il gruppo di aziende che erano al lavoro su un sistema di etichettatura alternativo per sposare il Nutriscore ma si sono messe al lavoro per aggiustare il tiro".