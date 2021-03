Nutriscore, Nevi: FI chiede dimissioni Ricciardi

"Ho appena letto che il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, ha firmato un appello a favore del nutri-score, il sistema che classifica in base ai colori i prodotti agroalimentari. Una presa di posizione che secondo noi va contro gli interessi del nostro Paese. Noi di Forza Italia, che abbiamo combattuto e continuiamo tuttora a batterci contro questo sistema fuorviante che rischia di minare le fondamenta della dieta mediterranea e che bolla come negativi prodotti agroalimentari italiani di assoluta eccellenza come l'olio di oliva, il pecorino romano, il parmigiano solo per fare alcuni, limitati, esempi, non possiamo accettarlo. Addirittura dallo stesso Ricciardi leggiamo parole che vanno nella direzione di attaccare il sistema 'a batteria' proposto proprio dall'Italia. Come Forza Italia chiediamo al ministro Speranza di prendere provvedimenti e rimuovere Ricciardi dal ruolo di consulente del Governo". Così, in una nota il deputato e responsabile del dipartimento Agricoltura di Forza Italia, Raffaele NEVI.

