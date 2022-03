Nutriscore, Patuanelli: il sistema a semaforo non va limitato, ma va combattuto e stiamo vincendo

“Ci stiamo confrontando con una situazione geopolitica complessa che incide sull’economia mondiale. La pandemia è stata una fase simmetrica, che ha colpito tutti e che ha potuto rendere più forti le filiere già forti, mentre questa crisi è asimmetrica. Il costo energetico è insopportabile e dobbiamo aiutare le nostre imprese, altrimenti non recupereremo più gli spazi che perderemo: il governo deve mettere in campo risorse adeguate”.

Così Stefano Patuanelli, ministro dell’Agricoltura, in occasione dell’incontro “Semaforo rosso al Nutriscore”, organizzato all’Acquario Romano da Afidop.

“I nostri formaggi sono i migliori al mondo, questa filiera è centrale, non solo per motivi economici. C’è un legame fortissimo, tra cultura, tradizione e cibo, questo patrimonio va tutelato. Mi spaventa però un atteggiamento, quello di ritenere i prodotti agroalimentari staccati dal territorio. Invece vanno tutelate le distintività, perché senza la tutela territoriale non c’è la tutela del consumatore. Il cibo del nostro paese non è solo nutriente, è storia è questa va difesa nei luoghi giusti. Il Nutriscore è un sistema di condizionamento del mercato, non scientifico. C’è un impatto comunicativo forte, ma invece dobbiamo insegnare educazione alimentare, legata alla nostra tradizione, solo così tuteleremo i nostri sistemi produttivi. Artigianalità significa mettere cura in quello che produciamo, un valore aggiunto. Per questo non stiamo lavorando solo per noi stessi, ma contro un sistema folle. All’inizio eravamo capofila di un piccolo gruppo di paesi, oggi si stanno aggiungendo membri di dimensioni maggiori. Penso alla Slovenia, alla Spagna e ad alcuni produttori francesi. Il rischio è di accontentarsi di alcune piccole modifiche: non si può dare un colore al cibo, il Nutriscore non va limitato, va combattuto e stiamo vincendo”, ha concluso il ministro.