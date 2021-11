Nutriscore, Patuanelli: Presto bilaterale con ministro francese, ribadiremo assoluta contrarietà. Nostra posizione non mediabile

“Vediamo i dati epidemiologici di tanti paesi in peggioramento, quindi siamo contenti di essere qui in presenza e speriamo che questa situazione si mantenga per il Consiglio di dicembre, che sarà molto importante sul lato pesca.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del punto stampa da Bruxelles.

“Penso che molti paesi europei stanno adottando misure che in Italia abbiamo già in uso e questo ci mette ancora di più in prima fila nella battaglia contro il Covid. La pandemia non è ancora finita ma è evidente l’effetto dei vaccini, invito perciò la popolazione europea a vaccinarsi perché questo è l’unico strumento al momento a disposizione.

Il governo italiano ha sempre seguito i dati epidemiologici e adottato le conseguenti misure col principio di massima precauzione. Nelle prossime ore e settimane avremo momenti di confronto nel governo per capire come procedere con lo stato d’emergenza e fin tutte le misure restrittive che hanno il 31 dicembre come scadenza” prosegue.

“Sul tema superbonus occorre fare dei ragionamenti per migliorare quanto uscito dal Consiglio dei ministri, riguardo ad esempio la proroga per le monofamiliari. Sul reddito abbiamo poi trovate accolte le nostre proposte come M5S di miglioramento della parte che concerne il reinserimento nel mondo del lavoro, ovvero di quel terzo di percettori che sono occupabili. La vera sfida è come utilizzare invece le risorse stanziate per il decremento delle tasse e il taglio al cuneo fiscale, molta attenzione andrà riservata infatti alle fasce più deboli.

Abbiamo alcuni bilaterali in programma, in particolare quello col ministro francese, in vista anche del semestre francese di presidenza, ed è ovvio che uno dei temi che andremo a toccare sarà quello riguardante il Nutriscore. Dobbiamo chiarire la nostra posizione fin da subito perché non è mediabile, siamo assolutamente contrari a mettere un colore al cibo. Il cibo non è sano o insalubre in quanto tale ma fa parte di un ragionamento più ampio sulle diete, sulle proteine animali, sui grassi” sottolinea Patuanelli.

“Sulla corsa al Quirinale non si possono bruciare nomi e fare ragionamenti ancora compiuti, la linea del movimento è di dare continuità al governo per mettere in sicurezza il paese. Il presidente Draghi a tutte le carte in regola per ambire al Quirinale ma non mi dispiacerebbe vedere una donna.”