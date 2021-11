Nutriscore, Patuanelli: Rischio omologazione, si premiano prodotti iper trasformati e dal forte impatto ambientale

“Quest’anno batteremo tutti i record dI esportazione, finiremo infatti con oltre 50 mld di export ma possiamo ancora crescere. Dobbiamo però proteggere il nostro Made in Italy per il bene dei produttori e dei consumatori. Ci sono però alcune tensioni che ci portano ad alzare l’attenzione, perché rischiamo l’omologazione dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari. Non è giusto per la tutela dei cittadini.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso della conferenza stampa alla sede della Stampa Estera.

“Stiamo poi conducendo una forte battaglia contro l’etichettatura che la Commissione Ue sta valutando. La sperimentazione Nutriscore ci spaventa perché riteniamo che il ruolo di una etichettatura sia di informare il consumatore, invece il sistema a semaforo condiziona il mercato, non dà alcuna informazione reale ma solo un messaggio di condizionamento. Un messaggio immediatamente percepito dal consumatore che però non fornisce nulla di aggiuntivo al consumatore. Si confonde il principio one healt con one diet, esiste una dieta equilibrata e varia, non una dieta unica perchè non c’è un cibo nocivo in assoluto.

Poi nel Nutriscore è presente un algoritmo che determina il colore del semaforo ma è un principio totalmente ascientifico perché si basa su una porzione standard del prodotto di 100 gr. Non si dà ancora una volta alcuna informazione sulla composizione della dieta e sul consumo medio del prodotto etichettato” prosegue.

“Stiamo facendo un percorso di transizione che ha come elemento fondante la strategia verde ma il Nutriscore premia prodotti iper trasformati e con un pesante packaging, quindi va anche contro tutte le strategie verde. C’è dunque anche un tema ambientale e col nutriscore non si favorisce perciò la transizione ecologica.

In Italia abbiamo un sistema compatto e unito contro il Nutriscore, questo però non è un problema italiano ma dell’Europa intera e di tutti quei paesi dove si producono eccellenze. Si rischia un condizionamento del mercato ed è un sistema contro cui battersi come consumatori in primis” sottolinea il ministro.