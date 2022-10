Nutriscore, Prandini: Leclerc annuncia azione lobby vs Italia? sia aperto a soluzioni migliori per consumatori Ue che hanno diritto di essere informati a partire dall’origine prodotti

"Quanto da noi fatto finora non ha nulla di 'infernale' e non ha a che fare con le lobby, per usare le stesse parole di Leclerc. L'opposizione da parte della Coldiretti e di tutte le forze politiche del paese è nei confronti della disinformazione che un sistema come il Nutriscore rischia di promuovere presso i consumatori di tutta Europa guidando le loro scelte verso prodotti meno sani e ultraprocessati ma probabilmente più convenienti per pochi ma molto forti nella filiera alimentare".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini replicando al video del patron del Gruppo Leclerc nel corso del quale parla di "lobby italiana infernale da fermare" per "promuovere ovunque il Nutriscore insieme ai colleghi della Gdo".

"I produttori italiani non hanno mai attaccato personalmente chi ha ideato o chi promuove il sistema di etichettatura francese", prosegue Prandini. "Ci siamo limitati a evidenziarne i limiti e i parametri banali sui quali si basa che inevitabilmente creano distorsioni favorendo i cibi ultraprocessati, E di conseguenza le multinazionali a scapito dei produttori primari. E il fatto che anche in Ue si stia lavorando a schemi alimentari di valutazioni alternativi dimostra che qualcosa nel Nutriscore non va".

Il presidente Coldiretti infine fa notare come chi accusa altri paesi e organizzazioni di fare lobby in realtà annuncia lui stesso l'intenzione di far partire azioni lobbistiche dichiarando addirittura in un video di voler promuovere insieme ai colleghi della Gdo francese un sistema ormai superato.

"E dispiace che chi promuove il Nutriscore non sia aperto a soluzioni migliori prima di tutto per i consumatori che hanno diritto di essere informati, a partire dall'origine dei prodotti", conclude. “E che si preoccupi invece di non far calare le vendite”e di speculare sulla salute dei consumatori".