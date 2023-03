Nutriscore, Prandini: problema non risolto ma solo rimandato. Ora costruire alleanze in Ue. VIDEOINTERVISTA

“Occorre un atteggiamento costruttivo nel creare alleanze con altri Stati membri per difendere la posizione che da sempre abbiamo sostenuto, cioè di non avere un sistema che sia assolutamente fuorviante e ingannevole nei confronti dei cittadini e dei consumatori, come invece è il Nutriscore. Non abbiamo risolto il problema, l'abbiamo accantonato e su questo non ci dobbiamo fare ingannare.”

Così Ettore Prandini, Coldiretti, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“L'attenzione deve continuare ad essere molto alta, creando sempre più alleanze con altri Paesi per arrivare ad avere degli elementi come può essere il Nutrinform Battery che l'Italia ha proposto, e che è un sistema trasparente che dice esattamente quelle che sono le corrette quantità che vanno consumate senza avere nessuna forma di demonizzazione nei confronti di un singolo prodotto agroalimentare. Questa è la sfida che come Coldiretti abbiamo portato avanti in questi anni. Siamo contenti del fatto che siamo riusciti a bloccare qualsiasi forma di regolamento che ci avrebbe fortemente penalizzato e soprattutto che avrebbe compromesso la crescita, anche per quanto riguarda gli scambi commerciali, proprio delle nostre eccellenze enogastronomiche che il mondo ci invidia.”