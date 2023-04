Nutriscore sconfitto in casa. Ok in Francia a legge vs condizionamento influencer. Bocciato divieto pubblicità prodotti classificati D e E per non ‘influenzare’ i consumatori

Un'altro colpo al Nutriscore, e stavolta in casa. L'assemblea nazionale francese ha votato una legge contro la pubblicità degli elementi che possono influenzare i consumatori, come nel caso della chirurgia estetica e del gioco d'azzardo.

Al termine di una seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi, i 49 deputati presenti in aula hanno votato infatti compatti in spirito bipartisan a favore del disegno di legge che intende dare delle norme al settore, attribuendo un quadro legale chiaro per influencer.

La bozza di legge approvata in prima lettura - ora dovrà passare al Senato - vieterà alcune pratiche diffuse sul web a cominciare dalla chirurgia estetica tra i giovanissimi promossa dagli influencer. I quali, quando la legge verrà approvata in maniera definitiva, rischieranno fino a sei mesi di carcere e 300.000 euro di multa.

Stretta anche sulla promozione di investimenti finanziari a rischio, in particolare nel settore digitale o delle criptomonete e del gioco d'azzardo. E del Nutriscore.

Da quanto si apprende infatti sono sono stati bocciati, nel corso della discussione, gli emendamenti presentati con lo scopo di vietare la pubblicità di prodotti grassi e zuccherati classificati, nella scala del Nutriscore con la D e la E. Come chiedeva di fare il fondatore del sistema di etichettatura francese Serge Hercberg di vietare la pubblicità dei prodotti Nutriscore di colore rosso.

Sarebbe stata smentita, in questo modo, anche la linea dettata dalla Eat Foundation di proporre una sorta di dittatura alimentare suggerendo ai governi di ridurre e eliminare la promozione dei prodotti considerati poco salutari. Lasciando però spazio ai cibi ultra processati messi a punto dalle multinazionali del food.

Promossa invece la linea italiana improntata a un'educazione informativa degli alimenti per lasciare che i cittadini non vengano condizionati e abbiamo la possibilità di fare scelte consapevoli. Tanto che l'Antitrust su segnalazione della Confagricoltura, lo scorso agosto, ha imposto a Carrefour - che aveva deciso di adottare la segnaletica del Nutriscore - di posizionare un AVVERTENZA con la quale si precisa come il Nutriscore sia un sistema basato su un algoritmo scientifico non condiviso universalmente.