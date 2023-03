Nutriscore, Siliquini, Eupha: risultato preponderanza di una parte dei Paesi che ne fanno parte. Etichetta immediata ma fuorviante per il consumatore

Uno dei membri italiani dell'Eupha e in merito al caos che si è alzato a seguito della pubblicazione del documento dell'Associazione Ue per la pubblica salute che chiede alla Commissione europea di imporre quanto prima il Nutriscore a tutti gli stati membri in quanto unica opzione percorribile, fa chiarezza e precisa che il sistema di etichettatura francese, pur essendo immediato, potrebbe essere un po fuorviante per il consumatore.

"Quello che approvo dello statement di Eupha è l'urgenza di intervenire con una etichettatura fronte pacco che dia giuste e corrette informazione ai consumatori. Ci sono una serie di patologie come obesità, ipertensione, diabete che stanno aumentando nei Paesi occidentali per via anche di una scorretta alimentazione", spiega la professoressa Roberta Siliquini, membro italiano del governing board di Eupha, l'associazione che riunisce gli operatori di sanità pubblica europei, dopo che quest'ultima ha preso una netta posizione a favore del Nutriscore, l'etichetta a semaforo fronte pacco per gli alimenti.

L'Eupha, nel documento del 15 marzo, boccia di fatto il Nutrinform italiano e promuove il Nutriscore francese.

Siliquini nel merito dell'etichetta a semaforo appoggiata da Eupha pur riconoscendo che è "più semplice e immediata" avverte che "proprio l'immediatezza dell'informazione potrebbe essere un po' fuorviante per il consumatore" e invita a leggere la presa di posizione di Eupha come il risultato della preponderanza "di una parte dei Paesi che ne fanno parte".

"Come rappresentante della sanità pubblica io sottolinea il supporto a Eupha nel velocizzare l'introduzione di una forma di informazione corretta ai consumatori - ha aggiunto - ma credo che la forma di informazione corretta non debba essere fuorviante" si legge in una agenzia . La eccessiva semplificazione, è il ragionamento fatto dalla professoressa Siliquini, rischia di penalizzare alimenti che da un punto di vista nutrizionale sono importanti anche perché spesso contano le quantità che se ne consumano.