Nutriscore, Ue promuove sistema superato da Nova e Siga e boccia Nutrinform. Lo studio e le prime reazioni

Per la commissione Ue i consumatori, soprattutto quelli a basso reddito, non capiscono. Quindi hanno bisogno di un sistema ‘semplice’ che possa guidare le loro scelte alimentari: si ai colori, no alla batteria.

È questo il risultato che emerge dai quattro studi del Centro comune di ricerca (Ccr) della Commissione Ue, secondo cui il modello Nutrinform "a batteria" rientra nelle etichette "monocromatiche, non valutative", poco apprezzate sui prodotti.

Lo studio della Commissione Ue ha però valutato un sistema già obsoleto, come dimostrato dagli stessi scienziati che stanno pensando a nuovi sistemi (Nova e Siga) in grado di restituire dignità a uova, latte e carne, tutelando al contempo la salute e i consumatori.

Sempre secondo lo studio Ccr sembrerebbe che i consumatori preferiscano le etichette nutrizionali poste sul fronte della confezione al fine di acquisire in “modo rapido e semplice” informazioni nutrizionali che li orientino nell'acquisto e una minore complessità, così da elaborare più rapidamente le informazioni. I clienti, “compresi quelli con un reddito più basso, sembrano preferire etichette frontali semplici, colorate e riassuntive, più facilmente comprensibili, rispetto a quelle più complesse, non valutative e monocromatiche”.

Lo studio del JRC sull'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione ha mostrato che:

I consumatori generalmente apprezzano le etichette nutrizionali sulla parte anteriore della confezione come un modo semplice e veloce per acquisire informazioni nutrizionali quando prendono decisioni di acquisto.

Etichette meno complesse richiedono meno attenzione e meno tempo per l'elaborazione dei consumatori.

In generale, i consumatori, compresi i consumatori con un reddito più basso, sembrano preferire etichette riepilogative sulla parte anteriore della confezione semplici, colorate e valutative, che sono più facilmente comprensibili, rispetto a etichette monocromatiche più complesse, non valutative.

Le etichette nutrizionali sulla parte anteriore della confezione possono guidare i consumatori verso diete più sane.

L'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione sembra fornire incentivi alle aziende alimentari per migliorare la qualità nutrizionale dei loro prodotti, ad esempio riducendo il sale o gli zuccheri aggiunti.

Immediate le reazioni in Italia:

“Il consumatore per noi non è un soggetto passivo, deve avere il maggior numero di informazioni possibili su cosa sta acquistando, non essere condizionato nelle proprie scelte da una lettera o da un colore, peraltro stabilito in base a un algoritmo sbagliato, fuorviante e superficiale” commenta il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. “Per noi resta più valida l’alternativa italiana NutInform Battery, che sta convincendo un numero sempre maggiore di paesi Ue. Non è il primo endorsement dell’JRC al Nutriscore, posizioni simili erano state espresse già nel 2020. Non vorremmo che ribadirle ora fosse un tentativo di influenzare la decisione che dovrà essere presa nei prossimi mesi sull’etichetta unica europea. È preoccupante inoltre leggere nelle conclusioni dello studio che ‘etichette meno complesse richiedono meno attenzione e meno tempo per l'elaborazione dei consumatori’ e che ‘i consumatori, compresi quelli con un reddito più basso, sembrano preferire etichette riepilogative semplici, colorate e valutative, più facilmente comprensibili’. È davvero lo strumento giusto per una migliore alimentazione – continua il sottosegretario - un sistema che non tiene conto delle quantità effettivamente consumate, dei metodi di cottura, né delle proprietà organolettiche degli alimenti? Si può sostenere che un carrello della spesa riempito con patatine e pollo fritto, bibite gassate senza zucchero, pizza surgelata e alimenti ultra processati o non naturali come la carne sintetica sia sano? Per noi assolutamente no. La salute – ricorda Centinaio - non è legata solo a quello che si mette nel piatto ma a un corretto stile di vita. Il nostro riferimento resta la Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale Unesco e da anni in cima alle classifiche delle diete migliori al mondo. No a una dieta unica che penalizza le produzioni dei territori e la biodiversità. Continuiamo a difendere le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy, tanto apprezzate anche fuori dal nostro paese che nel 2022 si punta a raggiungere il record storico di esportazioni di 60 miliardi di euro”, conclude Centinaio

"Il Nutriscore è un sistema di etichettatura fuorviante, discriminatorio ed incompleto che finisce paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta", riporta in una nota Coldiretti. "In Europa – sottolinea l'organizzazione degli agricoltori italiani - occorre portare avanti la battaglia contro il Nutriscore, i sistemi allarmistici di etichettatura a semaforo che si concentrano esclusivamente su un numero molto limitato di sostanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi e sale) e sull’assunzione di energia senza tenere conto delle porzioni, escludendo paradossalmente dalla dieta ben l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine". Per Coldiretti, "l’equilibrio nutrizionale non va ricercato nel singolo prodotto ma nell’equilibrio tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera". Come prevede per l'appunto l'etichetta Nutrinform proposta dal governo italiano a Bruxelles. Ma bocciata, secondo il Ccr, dai consumatori. Secondo il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti rischia di portare il consumatore a fare delle scelte non ponderate, basate solo su una veloce lettura. Lo studio, inoltre - spiega Giansanti a "La Provincia di Cremona" - non aggiunge o toglie nulla rispetto a quanto già sapevamo, perché non entra nel merito dei contenuti, ma riguarda solo le modalità di presentazione dell’etichetta fronte pacco». «È la prova provata - conclude - dell’evidenza a cui era già arrivata l’Antitrust»