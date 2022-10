Nutriscore, Vacondio: oggi la partita è riaperta, ma è un rischio per l’intero paese. Si tratta di concorrenza non vera VIDEOINTERVISTA

"E' da 4 anni che parlo di questo tema. Ho avuto modo di dire in altre occasioni e vorrei che fosse sottolineato che tre anni mi recai all'ambasciata italiana a Berlino per perorare la causa italiana contro il Nutriscore, che secondo il buon senso non ha alcun supporto scientifico, e gli stessi nostri operatori che lavoravano a Bruxelles mi dissero di lasciar stare, perché tutto era deciso: il governo tedesco aveva dato il suo ok, i francesi lo spingevano. Mi è stato detto che era una partita persa, quindi inutile perderci tempo. Dopo tre anni e credo che la questione è stata "resuscitata": oggi la partita è tutta aperta, siamo 0-0 e abbiamo le nostre carte da giocare e credo che questo sia stato merito non solo mio, ma anche delle istituzioni, a cui ho fatto presente il rischio che correva il paese".

Così ad AGRICOLAE Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, nel corso della presentazione del rapporto annuale di Waste Watcher International sugli sprechi alimentari, parlando della battaglia contro il Nutriscore.

"Questo non è un problema di interessi degli industriali della trasformazione dei prodotti dell'agroindustria, ma dell'intero paese, perché siamo la seconda manifattura e viviamo della redditività che riusciamo a ricavare con il nostro Made in Italy sul prodotto che esportiamo. Questo perché sul mercato nazionale non c'è nulla da fare, i consumi non possono riprendere come noi speriamo, e per ragioni obiettive: la popolazione invecchia, il calo demografico è significativo, visto che abbiamo perso 10 punti in 10 anni", prosegue Vacondio.

"Per questo i nostri sforzi devono essere indirizzati nella direzione dei mercati esteri, dove stiamo ottenendo grandi risultati. Per un industriale è importante essere competitivo nel prezzo e nella qualità, se invece qualcuno, in maniera artificiosa vuole metterci dentro la questione della salute, per cui i nostri prodotti fanno male, si capisce come sia una concorrenza fastidiosa, non corretta e soprattutto non vera. Abbiamo il diritto di batterci fino alla fine, io termino il mio mandato e mi piacerebbe portare a casa questo successo Ce lo meritiamo: il nostro Made in Italy, il nostro food assieme alla moda, è un vanto per il paese e non dobbiamo farcelo scippare da nessuno", conclude il presidente.