Nutriscore, Verrascina, Copagri: paradossale sentir parlare di ‘lobby infernali’ fatte dall’Italia a tutela consumatori Ue

“Davanti a una opposizione al Nutriscore così compatta, che ha visto l’Italia impegnata in prima linea come sistema Paese, mettendo d’accordo pressoché tutti i componenti della filiera agroalimentare e raccogliendo anche il sostegno bipartisan della politica, appare paradossale sentire criticare le ‘infernali lobby’ nazionali, come si sente dire nel videointervento postato su twitter qualche giorno fa da Michel-Edouard Leclerc, numero uno dell’omonimo gruppo transalpino”, afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina.

“Dichiarazioni di questo tipo - aggiunge Verrascina - come evidenziato anche dal ministro e dai sottosegretari del Mipaaf, non fanno che certificare il fallimento di un sistema che ha subito mostrato evidenti limiti in termini di chiarezza e di informazione al consumatore, in quanto non tiene conto delle dosi giornaliere di assunzione degli alimenti, e che proprio per tali ragioni è stato sempre aspramente criticato”.

“Basti pensare, inoltre, che come affermato dallo stesso Leclerc, tale sistema di etichettatura, che noi ribadiamo essere ambiguo e fuorviante, è stato osteggiato anche da moltissimi produttori francesi, senza contare le numerose e ferme obiezioni arrivate anche dai tanti altri Stati Membri che nel tempo hanno sposato la causa del nostro Paese”, conclude il presidente della Copagri.