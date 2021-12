Obbligo vaccinale. Filiera Italia: “L’Italia non resti indietro, non è tempo di battaglie ideologiche”

“L’Italia non resti indietro” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta l’avanzata dell'obbligo vaccinale in Europa dopo il parere favorevole di Austria e Germania. “La variante Omicron e l'impennata dei contagi spaventa l'Europa e gli altri paesi corrono ai ripari- prosegue Scordamaglia - mentre da noi continua a prevalere una linea di eccessiva mediazione: che senso ha imporre l’obbligo per la vita sociale e per i dipendenti di alcuni settori pubblici, senza prevederlo per i lavoratori privati?”. E prosegue il consigliere “La situazione è seria, c’è in gioco la salute pubblica e la stabilità economica del Paese, rischiamo una tragedia occupazionale se si dovesse ripartire con le chiusure”. Solo il settore della ristorazione e dell'ospitalità, infatti, lo scorso anno aveva perso oltre 500.000 posti di lavoro. “Non c'è spazio per battaglie strumentali e ideologiche - conclude Scordamaglia - abbiamo la possibilità di continuare ad essere modello per il resto del mondo, chiediamo scelte più coraggiose che ci portino fuori dall’emergenza. È evidente che quello sarà il punto d'arrivo per tutti, perché quindi non anticipare il virus?”.

