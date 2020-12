Obiettivo acqua, Anbi. Pecoraro Scanio: Monitorare spesa per assicurare progetti trasparenti. Consorzi fondamentali per tutela territorio

“I fenomeni climatici sono ormai diventati estremi con grandi alluvioni e profonde siccità, si può e si deve fare molto di più per contrastare queste criticità, le risorse ci sono ma occorre un monitoraggio della spesa costante e chiaro. Lo possiamo fare con l’utilizzo dei droni e dei satelliti e con le altre tecnologie a disposizione per controllare il territorio ma è inaccettabile che non riusciamo a spendere le risorse. Dobbiamo essere più trasparenti e non aver paura. Dobbiamo cogliere l’occasione per proporre progetti innovativi, capaci di mostrare anche se sono spese bene le risorse e su come procedono i lavori stessi, e ciò aiuterebbe a far capire anche il ruolo dei consorzi di bonifica ai cittadini” prosegue.

