Obiettivo acqua, Cerreto (fdi): bene nazionale, necessaria simmetria di interventi

L’on. Marco Cerreto ha partecipato presso Palazzo Rospigliosi, alla premiazione dell’edizione 2022 del concorso fotografico nazionale Obiettivo Acqua, promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde. Nell’ambito del concorso, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Comune di Roma e dal Water Museums Global Network UNESCO, sono state esaminate dalla giuria oltre 400 foto in vista della selezione finale delle due rappresentative delle sezioni Acqua, eterno scorrere e #ANBI 100, istituita quest’ultima in occasione del centenario della moderna bonifica. Nel suo intervento Cerreto ha evidenziato che è “fondamentale mettere al centro di una programmazione nazionale il piano irriguo e dei bacini per evitare che si continui a perdere il 90% delle acque piovane e soprattutto per creare una simmetria d’interventi che fino ad oggi evidentemente non ci sono stati perché ancora esistono delle differenze tra le varie aree del Paese, gli ultimi episodi legati alla copiosità delle piogge che ha messo a rischio il mondo agricolo e non solo di diverse Regioni d’Italia, sono l’evidente dimostrazione che è non ci si può fermare.”