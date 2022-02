Obiettivo Acqua, Vincenzi (Anbi): Mettere al centro delle politiche infrastrutture irrigue. Fondamentale aumentare capacità invasi. VIDEOINTERVISTA

“Questo concorso fotografico è un progetto che vuole rimettere al centro dell’opinione pubblica e delle istituzioni la centralità dell’acqua e che subirà delle pressioni di fronte la sfida dei cambiamenti climatici.”

Così ad Agricolae Francesco Vincenzi,, Presidente ANBI a margine della premiazione della terza edizione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo acqua” promosso da Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde.

“Un acqua che è al servizio dei territori, dell’agricoltura e dell’ambiente, ed è proprio grazie al lavoro dei consorzi di bonifica che riusciamo a mantenere questa straordinaria biodiversità nel nostro paese. In un momento in cui le produzioni di cibo rimangono uno degli asset principali del nostro paese, specialmente in una fase in cui la pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere la disponibilità di un’acqua che produca cibo di qualità e in quantità corretta, è fondamentale mettere al centro delle politiche del nostro paese le infrastrutture irrigue e soprattutto guardare alla capacità degli invasi del nostro paese che deve aumentare, rispetto alla carenza della piovosità, per utilizzare l’acqua nei momenti in cui più necessitiamo” sottolinea Vincenzi.

“Dunque un acqua che deve essere valorizzata ed è questo il significato della mostra fotografica odierna che vuole rilanciare la bellezza dei nostri territori.”