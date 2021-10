Ocm vino, Stefàno (Pd): Mipaaf proroghi al 29 ottobre bando

"A fronte delle preoccupanti criticità ricevute in relazione al bando OCM Promozione Puglia 2021/2022, chiedo al ministro di acconsentire ad una proroga al 29 ottobre 2021 della scadenza per la presentazione delle domande per i progetti OCM - Paesi Terzi e garantire, al contempo, maggiore flessibilità per la valutazione degli stessi fino a fine dicembre". È quanto si legge nella lettera del senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue, eletto in Puglia, e rivolta al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. "Il bando pubblicato dal MIPAAF il 26 agosto scorso - spiega Stefàno - riporta come scadenza per la presentazione delle domande il prossimo 11 ottobre. Le aziende segnalano a tal riguardo che la scadenza è eccessivamente ravvicinata, e collima con l'impegno di certo non rinviabile né assorbibile della vendemmia. Bisogna inoltre tenere in contro che a questo termine seguirà la pubblicazione di ulteriori bandi regionali. Mi è stato infine anche segnalato che risultano difficoltà a concedere proroghe da parte delle Regioni. La riunione dello scorso 5 ottobre che si è svolta al Mipaaf ha coerentemente registrato un ampio consenso per il rinvio delle scadenze, con la possibile riformulazione del bando che fissi delle percentuali conformi al regolamento europeo, passando quindi dal 50 al 60 o 70 percento del contributo. Ciò significherebbe prospettare il varo di un nuovo decreto attuativo per tutta Italia con conseguente annullamento delle domande già presentate. In tal senso, quindi, la scelta da parte del MIPAAF di non prendere una decisione a riguardo si tradurrebbe nella scelta di far conservare ad alcune Regioni posizioni di vantaggio rispetto ad altre. Ci si adopererebbe insomma in un aumento del rischio di un mancato utilizzo dei fondi OCM. Per questo ritengo e conseguentemente chiedo - conclude Stefàno - che sia data una proroga alla scadenza del bando".

