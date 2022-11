Ocm vino, Agea riconosce a Cavit 135mila euro a fronte dei 2 mln decisi dal Consiglio di Stato. La lettera e tutta la storia

Da due milioni a 140mila euro. Sembra concludersi così - per ora - l'annosa vicenda che ha visto contrapporsi nelle aule di tribunale il ministero delle Politiche agricole e Cavit, sui fondi Ocm vino Promozione. Con tanto di nomina di commissario ad acta nella persona del ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta. Ora Agea, alla quale è passata la palla da parte del ministero per provvedere alla liquidazione, scrive che "all’esito del rapporto di controllo risulta che, a fronte di una rendicontazione complessiva di euro 3.890.301,39, l’importo ritenuto ammissibile risulta essere pari ad euro 300.821,13, di cui euro 135.369,51 a titolo di contributo unionale".

Ricostruiamo la vicenda:

Nel 2017 il Tar del Lazio con sentenza 12342/2017 rigetta il ricorso da parte di CA.VIT. S.C.A. Cantina viticoltori del Trentino – una delle più importanti realtà cooperative del settore vitivinicolo italiano che associa 11 cantine sociali per un totale di oltre 5.000 viticoltori - per l'esclusione dai progetti ammessi al finanziamento a valere su fondi nazionali nell'ambito del programma di promozione del settore vitivinicolo Ocm vino 2016-2017.

Nel 2019 il Consiglio di Stato, con sentenza 865/2019 ribalta quanto deciso dal Tar e annulla gli atti impugnati. La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato.

Il 30 giugno del 2019 Cavit chiede al Mipaaf di disporre il pagamento della somma di 1.791.000.00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria specificando di aver provveduto, nonostante l'esclusione, a dare regolare attuazione al progetto presentato per l'ammissione al contributo e di avere quindi diritto di incassare quanto disposto dal Consiglio di Stato a fronte della presentazione dei documenti necessari relativi all'attuazione e alla rendicontazione del programma di promozione.

Il 4 giugno 2021 Cavit diffida il Mipaaf al pagamento chiedendo, nel caso in cui il ministero non avesse provveduto a pagare, la nomina di un commissario ad acta.

Il 5 agosto 2021 Cavit notifica al Mipaaf e ad AGEA l’istanza, presentata al Consiglio di Stato, di nomina del Commissario ad acta e di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e) del Codice di procedura amministrativa delle stesse amministrazioni per tutti i danni patiti e patiendi ammontanti ad oltre 1,8 milioni di euro “oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato…”.

A marzo 2022 viene nominato commissario ad acta il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta che chiede al Mipaaf notizie relative all'istruttoria al fine di procedere e agire di conseguenza.

A Cavit viene chiesto di presentare ad Agea la documentazione della rendicontazione necessaria per il pagamento dato che la sentenza del Consiglio di Stato non aveva stabilito solo un risarcimento nei confronti di Cavit, bensì il reintegro tra i beneficiari del bando, da cui inizialmente era stato escluso.

Ora Agea, dopo aver fatto i controlli del caso, risponde in una lettera che si rende disponibile a pagare 135mila euro sui due milioni circa richiesti.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in forma PDF e a seguire in forma testuale la lettera Agea:

Cavit_MIPAAF_signed

Oggetto: CAVIT vs. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 375/2022.

Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza relativa all’oggetto ed alla nota prot. n.141785 del 28 marzo 2022, con la quale codesto Ministero ha incaricato lo scrivente Organismo Pagatore Agea di procedere al pagamento dell’aiuto previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, in favore di CAVIT.

Nella nota in questione è specificato che la liquidazione può avvenire nel limite dell’importo del contributo unionale assegnato pari ad € 1.791.000,00, “previo espletamento delle verifiche di legge e previo esame della documentazione giustificativa delle attività svolte e della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute da CAVIT medesima per la realizzazione del piano promozionale per il quale è stato attribuito detto contributo, applicando le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, nel Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 45253 del 1° giugno 2016 e la normativa unionale e nazionale di riferimento”.

A riguardo, si comunica che è stata disposta ed effettuata, per il tramite dell’Organismo di controllo delegato Agecontrol, la verifica richiesta, mediante controllo in loco presso la sede del beneficiario, in applicazione delle procedure di riferimento.

All’esito del rapporto di controllo risulta che, a fronte di una rendicontazione complessiva di euro 3.890.301,39, l’importo ritenuto ammissibile risulta essere pari ad euro 300.821,13, di cui euro 135.369,51 a titolo di contributo unionale. Il dato risulta sensibilmente inferiore rispetto al rendicontato, in ragione di diverse anomalie rilevate, documentate nel verbale, la cui quota maggiore è ascrivibile alla mancata apposizione sul materiale prodotto dell’emblema comunitario e/o della menzione specifica previsti dall’art 15, comma 1, 2 e 3 del D.M. 32076 del 18/04/2016.

Premesso quanto sopra, è possibile procedere alla liquidazione dell’importo di euro 135.369,51, riconosciuto come ammissibile all’esito del controllo in questione, a partire dal prossimo esercizio finanziario FEAGA 2022/2023 (16 ottobre 2022), come indicato da codesto Ministero medesimo nell’avviso prot. n. 29300 del 20/05/2022.

Si resta in attesa di urgente riscontro prima di procedere secondo quanto sopra delineato.

Per saperne di più era stato già scritto: