Ocm vino, Biagio Mazzotta nominato Commissario ad acta al Mipaaf per pagare Cavit. Agea: sentenza annulla provvedimenti, da noi no adempimenti

Il tempo che il Consiglio di Stato aveva dato al Mipaaf per pagare circa due milioni di euro a Cavit per l'esclusione dall'Ocm vino 2016-2017 è scaduto e Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato, è stato nominato Commissario ad acta per recuperare quanto dovuto al gigante afferente alla Confcooperative.

Ma la questione non è finita qui. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato non stabilisce un risarcimento nei confronti di Cavit, bensì il reintegro tra i beneficiari del bando, da cui inizialmente era stato escluso.

Questo vuol dire che ora Cavit dovrà presentare tutta la rendicontazione del progetto sostenuto inviata ad Agea così che si possa provvedere al pagamento presumibilmente utilizzando i saldi del nuovo Ocm vino.

Da quanto apprende AGRICOLAE gli uffici del Mipaaf starebbero già chiedendo chiarimenti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura generale dello Stato e al Mef in merito alla questione. E per conoscenza ad Agea.

Mentre quindi il Mipaaf lavora per reperire le risorse necessarie per chiudere la questione, il Consiglio di Stato per fornire quanto necessario per fare chiarezza su come procedere, Cavit per preparare e fornire tutta la documentazione necessaria, Agea dal canto suo si sfila e risponde al Ministero di Patuanelli e alla Ragioneria dello Stato del Mef di Franco che "la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha annullato provvedimenti adottati direttamente da codesto ministero nell'ambito del riparto di competenze fra Mipaaf e Agea per l'attuazione delle misure inerenti la promozione del vino nei Paesi Terzi e non si rivengono, pertanto, adempimenti di questa Amministrazione volti all'esecuzione della decisione".

Risposta questa che, sempre da quanto si apprende, avrebbe lasciato interdetti gli uffici della Ragioneria dello Stato.

Ma ricostruiamo la vicenda:

Nel 2017 il Tar del Lazio con sentenza 12342/2017 aveva rigettato il ricorso da parte di Cavit per l'esclusione dai progetti ammessi al finanziamento a valere su fondi nazionali nell'ambito del programma di promozione del settore vitivinicolo Ocm vino 2016-2017.

Nel 2019 il Consiglio di Stato, con sentenza 865/2019 ha ribaltato quanto deciso dal Tar ed ha annullato gli atti impugnati. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Il 30 giugno del 2019 Cavit chiede al Mipaaf di disporre il pagamento della somma di 1.791.000.00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria specificando di aver provveduto, nonostante l'esclusione, a dare regolare attuazione al progetto presentato per l'ammissione al contributo e di avere quindi diritto di incassare quanto disposto dal Consiglio di Stato a fronte della presentazione dei documenti necessari relativi all'attuazione e alla rendicontazione del programma di promozione.

Il 4 giugno 2021 Cavit diffida il Mipaaf al pagamento chiedendo, nel caso in cui il ministero non avesse provveduto a pagare, alla nomina di un commissario ad acta.

Da quanto apprende AGRICOLAE il Ragioniere generale dello Stato ha chiesto al Mipaaf lo scorso 4 febbraio notizie relative all'istruttoria al fine di procedere e agire di conseguenza.

Resta da chiarire ora se Cavit presenterà la documentazione della rendicontazione necessaria per il pagamento - che da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe stia già preparando - e che cosa risponderanno nel merito gli uffici del Mef e l'Avvocatura generale dello Stato.

